·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8534
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
11160
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
7747
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
6051
clics
Nunca más ¿para todos?
5387
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
733
Almeida dice que "no hay genocidio en Gaza" y acusa a izquierda de promover antisemitismo y de querer acabar con Israel
660
Urtasun defiende retirar a España de Eurovisión si Israel participa: "Si no logramos expulsarla, habrá que tomar medidas"
431
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
472
El Tribunal de Londres tapa una obra de Banksy que criticaba la brutalidad judicial contra los manifestantes pro-Palestina
428
El 90% de la Franja de Gaza destruida casi por completo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
34
clics
Supertramp: "From Now On" Live In Great Hall Queen Mary College London 1977 / Song of Rick Davies
Rick Davies, fundador de Supertramp, interpreta en directo 'From Now On' en una actuación en directo en Londres. DEP
|
etiquetas
:
supertramp
,
from now on
,
live
,
rick davies
8
0
0
K
99
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
99
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
oghaio
*
Sólo puedo darte las gracias por haberme proporcionado tantas horas de felicidad con tu música. ¡Que la tierra te sea leve, Rick!
2
K
38
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente