Los supermercados en España dificultan el acceso a dietas saludables y sostenibles: casi 8 de cada 10 ofertas son de origen animal

Este estudio evidencia que en cinco de las principales cadenas de supermercados en España (Mercadona, Carrefour, Lidl, Supermercados DIA y Alcampo) los productos de origen animal tienen una mayor presencia en sus puntos de venta, representando el 72,3% de la disponibilidad en tienda, el 77% de las promociones en folletos y el 64% de las campañas en RR.SS. de todos los productos analizados. Los alimentos de origen vegetal continúan teniendo una oferta muy limitada y una disponibilidad escasa, especialmente cuando hablamos de las legumbres.