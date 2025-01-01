edición general
Los supermercados en España dificultan el acceso a dietas saludables y sostenibles: casi 8 de cada 10 ofertas son de origen animal

Este estudio evidencia que en cinco de las principales cadenas de supermercados en España (Mercadona, Carrefour, Lidl, Supermercados DIA y Alcampo) los productos de origen animal tienen una mayor presencia en sus puntos de venta, representando el 72,3% de la disponibilidad en tienda, el 77% de las promociones en folletos y el 64% de las campañas en RR.SS. de todos los productos analizados. Los alimentos de origen vegetal continúan teniendo una oferta muy limitada y una disponibilidad escasa, especialmente cuando hablamos de las legumbres.

manuelpepito
En titular da entender que una dieta con alimentos de origen animal en insano, cosa que es un error.
1 K 29
MisturaFina
#2 el problema no es la carne, el problema es comer carne cada dia dos veces x dia.
0 K 7
MoñecoTeDrapo
La margarina es muy vegetal y muy insana; el aceite de palma, otro tanto...
0 K 10
palestina
Los mayoría de los productos vegetales, si son preparados, son una mierda igual: Galletas, productos para picar llenos de grasa, productos preparados para vegetarianos que no tienen nada que envidiar a la basura que hay para no vegetarianos. Aceitunas con 20 ingredientes, productos enlatados que han perdido la mayoría de sus cualidades, muchos cargados de azúcar, conservantes...
0 K 10
MisturaFina
Solo hay que dejar de ir.
Facil!
Todos quieren cambios pero nadie quiere cambiar.
0 K 7

