Sunday presenta «Memo»: un robot doméstico con ruedas que aprende de unos guantes de 200 dólares [ENG]  

Memo no es un andador bípedo, sino una máquina con ruedas y elevación vertical diseñada específicamente para la «desordenada realidad» de las tareas domésticas. Esta elección de diseño sacrifica la capacidad de subir escaleras a cambio de una mayor estabilidad, eficiencia energética y una autonomía de 4 horas con una sola carga. Apuestan por que el camino hacia un «robot en cada hogar» no pasa por el andamiaje, sino por un enfoque radicalmente nuevo de la recopilación de datos que elude el estándar industrial de la teleoperación.
¿Alguien se ha visto el video y ha pensado si si, el robot muy guay pero esa niñata malcriada va a acabar muy muy muy mal?
No se consigue conduccion autonoma ni por algo regulado y minimamente previsible como una carretera, se va a conseguir todo esto en una casa, por los cojones
alias B9 el robot de "perdidos en el espacio" , que gracias al espia dr zachary smith , sabia bastante mas que de tareas domesticas