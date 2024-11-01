edición general
3 meneos
100 clics
Sunday presenta «Memo»: un robot doméstico con ruedas que aprende de unos guantes de 200 dólares [ENG]

Sunday presenta «Memo»: un robot doméstico con ruedas que aprende de unos guantes de 200 dólares [ENG]  

Memo no es un andador bípedo, sino una máquina con ruedas y elevación vertical diseñada específicamente para la «desordenada realidad» de las tareas domésticas. Esta elección de diseño sacrifica la capacidad de subir escaleras a cambio de una mayor estabilidad, eficiencia energética y una autonomía de 4 horas con una sola carga. Apuestan por que el camino hacia un «robot en cada hogar» no pasa por el andamiaje, sino por un enfoque radicalmente nuevo de la recopilación de datos que elude el estándar industrial de la teleoperación.

| etiquetas: memo , robot , ruedas , hogar , domestico
3 0 0 K 29 tecnología
7 comentarios
3 0 0 K 29 tecnología
woody_alien #7 woody_alien
 media
0 K 15
Imag0 #2 Imag0 *
El Memo que va a triunfar es el que incluya agujero.  media
0 K 12
sorrillo #1 sorrillo
En lugar de construir una flota de robots para que los teleoperadores los controlen, Sunday distribuye estos guantes, cuya producción cuesta aproximadamente 200 dólares, en comparación con los 20.000 dólares que cuesta un equipo de teleoperación, a personas que viven en hogares reales. Estos «desarrolladores de memoria» realizan tareas domésticas de forma natural, mientras que los guantes registran datos de movimiento y fuerza de alta fidelidad.
0 K 11
skaworld #6 skaworld
Mas alla de que Memo es un nombre cojonudo y todos lo sabemos...

¿Alguien se ha visto el video y ha pensado si si, el robot muy guay pero esa niñata malcriada va a acabar muy muy muy mal?
0 K 11
montaycabe #3 montaycabe
Memo no existe ni va a existir.
No se consigue conduccion autonoma ni por algo regulado y minimamente previsible como una carretera, se va a conseguir todo esto en una casa, por los cojones
0 K 10
DaniTC #5 DaniTC
Ninguno tan bueno como este:

www.youtube.com/watch?v=mw3xU8Jxptw
0 K 10
raboderula #4 raboderula
telamarinera . 60 años de robotica por el retrete , volver a GUNTHER-RYM3B91A1998 "Robot Electrón Rodney Rambler-Crane Blinky"
alias B9 el robot de "perdidos en el espacio" , que gracias al espia dr zachary smith , sabia bastante mas que de tareas domesticas  media
0 K 6

menéame