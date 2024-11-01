edición general
Sumar eleva la presión sobre el PSOE y forzará una votación en el Gobierno sobre la congelación del precio de 300.000 alquileres

Hace un par de meses, la alianza que lidera Yolanda Díaz planteó públicamente la necesidad de aprobar un paquete de iniciativas urgentes que, entre otras cosas, forzara a las comunidades a poner en marcha el tope de precios del alquiler y sirviera para prorrogar sin subir el precio los contratos de arrendamiento que venzan en 2026.

bronco1890 #4 bronco1890
Más destrucción de la oferta y más subidas de precios.
#11 chavi
#4 Ya se, ya se. Los dueños demolerán sus pisos y tal y tal ..
bronco1890 #13 bronco1890
#11 No, los pasarán al alquiler de temporada, subirán el precio para compensar los riesgos o los dejarán cerrados, que es exactamente lo que lleva pasando desde que se cargaron la seguridad jurídica con la ley de vivienda.
Los controles de precios se han intentado llevar a cabo por personajes tan poco sospechosos de comunismo como Nixon o Franco, el resultado siempre ha sido la destrucción del mercado, la carestía y la escasez. Cosa que los de Sumar saben de sobra pero les da igual mientras sigan vendiendo el relato, aunque al menos parece que queda alguno cuerdo en el psoe.
Están jodiendo la vida a toda una generación con su demagogia barata.
#14 chavi
#13 , los pasarán al alquiler de temporada
Que debe ser penalizado fiscalmente.
Al tiempo que se prohibe el turístico


los dejarán cerrados,
Algo que tambien debe ser penalizado fiscalmente
Narmer #5 Narmer
Nos gobiernan incompetentes. Subid los malditos impuestos a los multipropietarios, prohibid a empresas comprar viviendas y dejaos de parches tibios que apenas benefician a nadie.
#8 tyrrelco
#5 E imponer las mismas condiciones a un piso turístico que a un hotel.
#12 chavi
#5 Pues si.
Pero hemos votado a PP, PSOE y VoX en ese orden.

De modo que dos tazas. Bastante seria el parche...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
La propuesta inicial de Sumar pasa por prorrogar los contratos de alquiler que venzan en 2026 durante tres años a contar desde el momento en el que venzan, cinco años en el caso de aquellas viviendas que estén ubicadas en zonas tensionadas
Torrezzno #3 Torrezzno
Parche como mucho. Vivienda pública es lo que hace falta
#10 chavi
#3 Si, pero parche necesario en las circunstancias actuales
ipanies #2 ipanies
En esto se pondrá de acuerdo las derechas y ultraderechas... PSOE, fachas españoles, fachas catalanes y la organización delictiva más sus siglas putativas en Navarra y Canarias.
#6 Borgiano
Pero luego te viene el langosta de turno a decirte que su hija necesita el piso porque patatas y te tienes que largar sí o sí.
#7 guillersk
#6 jode ser pobre ehhh
#9 tyrrelco
#7 Y aquí un pobre que piensa que no lo es... votante típico de la derecha española.
