Sumar eleva la presión sobre el PSOE y forzará una votación en el Gobierno sobre la congelación del precio de 300.000 alquileres

Hace un par de meses, la alianza que lidera Yolanda Díaz planteó públicamente la necesidad de aprobar un paquete de iniciativas urgentes que, entre otras cosas, forzara a las comunidades a poner en marcha el tope de precios del alquiler y sirviera para prorrogar sin subir el precio los contratos de arrendamiento que venzan en 2026.