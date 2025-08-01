·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13023
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
6716
clics
Prohibido el baño en la playa de Santa Bárbara de La Línea por la aparición de seis ejemplares de dragón azul
6178
clics
Este español se ha jubilado a los 60 años con una pensión de más de 3.000 euros y le ha ganado la partida a la Seguridad Social
4866
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
7114
clics
Qué es un reventón térmico, el fenómeno que ha provocado una evacuación en Playa Granada que parece de película: “Se recomienda a la población no salir a la calle”
más votadas
641
El Gobierno aprovecha para recordar que el PP consideraba a la UME como un "despilfarro"
414
Los trabajadores de la tele pública gallega piden el cese de los responsables de informativos por la cobertura de los incendios
433
Diez años de recortes en los bomberos y los medios antiincendios: radiografía autonómica de un dispositivo al límite
387
Óscar López habla sobre las prácticas mafiosas de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez: “Como te atrevas a tocarme…”
358
La BBC presencia el ataque de colonos israelíes a una granja palestina en Cisjordania. [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
85
clics
Sujetarme el cubata
Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Cómo la ultraderecha usa la inevitabilidad del cambio climático en su favor, aunque les gustaría negarlo.
|
etiquetas
:
ultraderecha
,
incendios
,
cambio climático
6
2
2
K
43
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
2
K
43
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
asola33
"sujetadme"
2
K
35
#4
alfre2
#3
venía a lo mismo, gracias. Friendly reminder:
youtu.be/E-Ut2HCfIWs?feature=shared
0
K
12
#7
Albarkas
#3
Los garrulos dicen sujetarme. Está bien escrito.
0
K
11
#1
ipanies
Si mañana toda la izquierda abandona el ecologismo, apoyan a muerte la tauromaquia y se compran escopetas de caza y chalecos naranjas, en un mes la ultraderecha se vuelve ecologista, animalista y se dejan rastas...
Solo saben llevar la contraria porque buscan el caos que es donde sobreviven socialmente.
1
K
19
#2
Jointhouse_Blues
Ecofascistas
0
K
12
#5
Sir
Han cambiado el titular o es microblogging?
Yo leo como titular: “La oleada de incendios propaga el ecofascismo”
0
K
11
#6
Sir
#5
me auto-respondo: veo que el mismo usuario cuando publico otro articulo de ctxt tambien hizo microblogging así que decido votarlo así
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Solo saben llevar la contraria porque buscan el caos que es donde sobreviven socialmente.
Yo leo como titular: “La oleada de incendios propaga el ecofascismo”