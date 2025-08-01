edición general
Sujetarme el cubata

Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Cómo la ultraderecha usa la inevitabilidad del cambio climático en su favor, aunque les gustaría negarlo.

"sujetadme"
#3 venía a lo mismo, gracias. Friendly reminder: youtu.be/E-Ut2HCfIWs?feature=shared
#3 Los garrulos dicen sujetarme. Está bien escrito.
Si mañana toda la izquierda abandona el ecologismo, apoyan a muerte la tauromaquia y se compran escopetas de caza y chalecos naranjas, en un mes la ultraderecha se vuelve ecologista, animalista y se dejan rastas...
Solo saben llevar la contraria porque buscan el caos que es donde sobreviven socialmente.
Ecofascistas xD
Han cambiado el titular o es microblogging?

Yo leo como titular: “La oleada de incendios propaga el ecofascismo”
#5 me auto-respondo: veo que el mismo usuario cuando publico otro articulo de ctxt tambien hizo microblogging así que decido votarlo así
