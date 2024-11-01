edición general
Los sueños “bíblicos” que evangelistas y la derecha israelí le quieren vender a Trump

Estados Unidos está al borde de un cambio histórico: reconocer la soberanía israelí sobre la totalidad de la Tierra de Israel. Este movimiento, consistente con la visión del presidente Trump de una Riviera de Gaza reconstruida y próspera, traería estabilidad, oportunidades económicas y una realineación del poder regional.Ahora, es el momento de que Israel recupere completamente su tierra ancestral, con el apoyo estadounidense sin precedentes liderando el camino hacia Sion, el corazón bíblico de Israel.

Supercinexin #7 Supercinexin
El evangelismo debería ser prohibido y perseguido, como los Davidianos y movidas de ese estilo.
Imag0 #12 Imag0
#7 Suerte con eso.. tienen todo el sur del planeta en el bolsillo con alrededor de 630 millones de evangélicos en todo el mundo.

Por aquí también están saliendo como setas de la mano de los inmigrantes, putas religiones de mierda, nos llevan de vuelta al medievo.
aupaatu #4 aupaatu *
Cuando tienes una vida hueca siempre encontrarás un listo que la rellene,porque eres el elegido por el divino para preserva los valores..... y su estatus privilegiado
#1 tierramar *
Cuelgo esta noticia o lo que sea, para informar sobre las posibles creencias religiosas a la base de tanta destrucción irracional. A veces, cuando con la razón no se puede entender, hay que investigar la posibilidad del fanatismo religioso que no piensa, cumplen preceptos religiosos que pueden creer que están dictados por dios o Jesus, o maoma,... ¿Cómo hacer entrar en razón, a quienes creen que actuán cumpliendo ordenes de su dios o de sus profetas?
#11 tierramar
Nos parezca lo que nos parezca, la realidad es que hay miles de personas que tienen "fé ciega" en sus religiones; como en Europa hasta hace unas décadas. Recuerden las cruzadas, la Santa Inquisición,.... La fé ciega lleva a verdaderas salvajadas a lo largo de la historia, y en la actualidad también; Ayuso lo ha sabido ver y le saca partido, atrayendo y trayendo a latinoamericanos evangelistas, que votan derecha por prescripción religiosa
#2 tierramar
Y puede que Ayuso y Almeida nieguen el genocidio para no perder a sus votantes latinoamericanos evangelistas
#5 Suleiman
#2 Y los ingresos que les hacen.
#8 soberao
"Tierra ancestral" de colonos de todo el mundo, como si hacerte budista te hiciera nativo del Tibet...
#6 ombresaco
No olviemos que el Gran Israel (es.wikipedia.org/wiki/Gran_Israel) va desde el río de Egipto (puede ser el Nilo, hasta el Eúfrates... Si el derecho para Gaza y Cisjordania es bíblico, no hay ningún motivo para seguir
#9 soberao *
#6 La biblia es un cuento, como si ahora damos derechos a los supuestos habitantes de Macondo, "descendientes" de Jose Arcadio Buendía que solo son una creación de Gabriel García Márquez.
#10 ombresaco
#9 En todo caso no sería un cuento sino un recopilatorio ;)

... y da igual que sea o no cierto, si la gente lo usa como fuente para justificar acciones actuales.
MalvadoAspersor #13 MalvadoAspersor
#9 ¿Cómo vas a darles derechos a los descendientes del bueno de Jose Arcadio si se extinguieron todos?
#3 Emotivo
Pamplinas
