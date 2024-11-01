Los sueños “bíblicos” que evangelistas y la derecha israelí le quieren vender a Trump

Estados Unidos está al borde de un cambio histórico: reconocer la soberanía israelí sobre la totalidad de la Tierra de Israel. Este movimiento, consistente con la visión del presidente Trump de una Riviera de Gaza reconstruida y próspera, traería estabilidad, oportunidades económicas y una realineación del poder regional.Ahora, es el momento de que Israel recupere completamente su tierra ancestral, con el apoyo estadounidense sin precedentes liderando el camino hacia Sion, el corazón bíblico de Israel.