·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9650
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4642
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
4657
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
5395
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
3592
clics
Nueva moral
más votadas
532
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
378
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
492
Denuncian a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
459
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
493
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
17
clics
"¿Sudar como un cerdo?" La expresión más usada del verano esconde un error asombroso
¿Sudando como un cerdo? Los cerdos casi no sudan y dependen del barro para no morir de calor. La ciencia desmonta uno de los mitos más populares sobre estos animales.
|
etiquetas
:
biologia
,
animales
,
cerdos
,
curiosidades
,
verano
1
0
0
K
13
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
13
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jaime131
Yo he oído más sangrar como un cerdo o sudar como un pollo.
0
K
11
#2
Dragstat
*
#1
Siempre había pensado que sudar como un cerdo y sudar como un pollo venía de verlos asándose en los hornos.
Pero aquí dice que el origen en el caso del cerdo es otro.
"la frase proviene de un proceso metalúrgico: el de la producción de hierro fundido. Al enfriar el hierro en bruto cuando se vierte sobre moldes en forma de canales ramificados, que recuerdan a una cerda y sus lechones"
1
K
29
#3
tatamka
#2
venía a decir lo mismo, al asarlo suelta la grasa y parece que suda
1
K
26
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero aquí dice que el origen en el caso del cerdo es otro.
"la frase proviene de un proceso metalúrgico: el de la producción de hierro fundido. Al enfriar el hierro en bruto cuando se vierte sobre moldes en forma de canales ramificados, que recuerdan a una cerda y sus lechones"