"¿Sudar como un cerdo?" La expresión más usada del verano esconde un error asombroso

¿Sudando como un cerdo? Los cerdos casi no sudan y dependen del barro para no morir de calor. La ciencia desmonta uno de los mitos más populares sobre estos animales.

| etiquetas: biologia , animales , cerdos , curiosidades , verano
Jaime131 #1 Jaime131
Yo he oído más sangrar como un cerdo o sudar como un pollo.
Dragstat #2 Dragstat *
#1 Siempre había pensado que sudar como un cerdo y sudar como un pollo venía de verlos asándose en los hornos.

Pero aquí dice que el origen en el caso del cerdo es otro.

"la frase proviene de un proceso metalúrgico: el de la producción de hierro fundido. Al enfriar el hierro en bruto cuando se vierte sobre moldes en forma de canales ramificados, que recuerdan a una cerda y sus lechones"
tatamka #3 tatamka
#2 venía a decir lo mismo, al asarlo suelta la grasa y parece que suda
