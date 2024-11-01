Sudán: Unos 90 civiles son asesinados en diez días en Darfur, algunos crímenes tendrían carácter étnico

Investigadores de la Oficina de Derechos Humanos temen un número de muertos aún mayor, en particular debido a la dimensión étnica de algunos incidentes reportados. En Abu Shouk, la mayoría de los muertos pertenecían a la tribu Zaghawa. Los ataques a civiles son inaceptables y deben cesar de inmediato, subraya la dependencia. Por su parte, la agencia sanitaria alerta del avance del cólera en medio de la crisis de salud en el país.