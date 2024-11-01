edición general
Sudán: la catástrofe humanitaria que no importa

En Sudán se está desarrollando en este momento la peor crisis humanitaria mundial, de acuerdo con agencias de la ONU, y ONG como Amnistía Internacional, que vienen alertando, sin mayores resultados, a una comunidad internacional que ha dejado al país africano y sus habitantes abandonados a su suerte. El alto número de muertos, el desplazamiento masivo, interno y externo, la situación de hambruna extrema como arma de guerra, que amenaza con volverse generalizada, la violencia sexual reiterada y la crisis sanitaria afectan a más de 30 millones...

En Sudán nadie ha explicado lo que pasa, en Palestina todos lo tenemos muy claro, de una forma o de otra, que por cierto, son incompatibles.
ONU: En Sudán, el hambre mata a 60 personas en una semana
En el campo de refugiados de Abu Shouk, en Darfur, la gente muere de hambre: más de 60 víctimas a la semana, agravada por el asedio de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF), que bloquea la ayuda. Casi 25 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en este país africano, y la guerra ya ha causado más de 40.000 muertes y millones de desplazados.
Desde abril de 2023, estalló una guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, lideradas por al-Burhan) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, paramilitares de Mohamed Hamdan Dagalo, "Hemedti"). El conflicto surgió por disputas de poder post-golpe de 2021. Ha causado >15.000 muertos, millones de desplazados y destrucción en Jartum, Darfur y Al-Fasher. En agosto de 2025, Dagalo se juramentó como jefe de un "gobierno paralelo" en áreas controladas por RSF, profundizando la división.
¿Alguien ha preguntado a los sudaneses? Lo digo porque si vamos por ahí escribiendo artículos diciendo que los sudaneses lo están pasando fatal, a lo mejor estamos siendo aporófobos con ellos.
No interesa. Sólo interesa lo de Gaza que es muy importante porque se va contra Israel.
#2 Es más llamativo lo de Gaza en general porque el genocidio lo comete un país con un gobierno supuestamente civilizado, pero ya se ve que no, que debemos equiparar a Israel con los terroristas de Sudán según vosotros.
#5 Los sionistas quieran desviar la atención de su genocidio y utilizan cualquier cosa además del victimismo al que acostumbran. "porque se va contra Israel". Si es que te tienes que reír. Además: www.meneame.net/story/israel-negocia-expulsion-gazaties-sudan-sur-segu
#2, Israel es nuestro aliado. Es de los "buenos". Tiene nuestro apoyo, nuestra complicidad. Les ayudamos a hacer genocidio desde Europa. Ese es el problema principal, que la mayoría de nosotros NO QUIERE SER PARTÍCIPE EN EL GENOCIDIO.

Si en Sudán dos terribles bandos guerrilleros hacen genocidios, también es terrible. Posiblemente más. Pero no lo estamos apoyando, no es nuestra repsonsabilidad directa. Podremos ayudar, pero no somos causa. Vemos la sangre, pero no está en nuestras…   » ver todo el comentario
