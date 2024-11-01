Sudán: la catástrofe humanitaria que no importa

En Sudán se está desarrollando en este momento la peor crisis humanitaria mundial, de acuerdo con agencias de la ONU, y ONG como Amnistía Internacional, que vienen alertando, sin mayores resultados, a una comunidad internacional que ha dejado al país africano y sus habitantes abandonados a su suerte. El alto número de muertos, el desplazamiento masivo, interno y externo, la situación de hambruna extrema como arma de guerra, que amenaza con volverse generalizada, la violencia sexual reiterada y la crisis sanitaria afectan a más de 30 millones...
En el campo de refugiados de Abu Shouk, en Darfur, la gente muere de hambre: más de 60 víctimas a la semana, agravada por el asedio de las Fuerzas de Seguridad Revolucionarias (RSF), que bloquea la ayuda. Casi 25 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en este país africano, y la guerra ya ha causado más de 40.000 muertes y millones de desplazados.
Desde abril de 2023, estalló una guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, lideradas por al-Burhan) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, paramilitares de Mohamed Hamdan Dagalo, "Hemedti"). El conflicto surgió por disputas de poder post-golpe de 2021. Ha causado >15.000 muertos, millones de desplazados y destrucción en Jartum, Darfur y Al-Fasher. En agosto de 2025, Dagalo se juramentó como jefe de un "gobierno paralelo" en áreas controladas por RSF, profundizando la división.
