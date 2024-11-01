edición general
8 meneos
27 clics
Suciedad, carne sobre óxido y trabajadores sin contrato, clausurada en Hellín una industria cárnica ilegal

Suciedad, carne sobre óxido y trabajadores sin contrato, clausurada en Hellín una industria cárnica ilegal

El local funcionaba sin licencia, con graves deficiencias higiénicas y riesgo sanitario para los consumidores, además de tener empleados sin dar de alta en la Seguridad Social.

| etiquetas: hellín , carne
7 1 0 K 94 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 94 actualidad
Skiner #2 Skiner *
#0 Me hace gracia la foto que pones Chopped que ya puede ser con el producto premium y en condiciones ideales de limpieza que sigue siendo una porquería malisima :troll:
1 K 27
Skiner #1 Skiner
Que clase de degenerado hace una bazofia como esa.
Que desesperada tiene que estar la gente para aceptar ese trabajo sabiendo que lo que haces es puro veneno para cualquiera que se le ocurra comerselo. :wall:
0 K 7

menéame