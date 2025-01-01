edición general
7 meneos
94 clics
SUBSIDIO para mayores de 52 en 2025 - Requisitos y rentas

SUBSIDIO para mayores de 52 en 2025 - Requisitos y rentas

El subsidio para mayores de 52 años está dotado de una ayuda económica de 480 euros mensuales y de una cotización de 1726,50 euros mensuales que ayuda a mejorar o mantener la pensión por jubilación.

| etiquetas: subsidio , pensión , ayudas
6 1 1 K 73 actualidad
12 comentarios
6 1 1 K 73 actualidad
Comentarios destacados:      
#7 srskiner
Conozco gente cuya principal conversacion era " los inmigrantes que viven de las paguitas" que acabó cobrando eso.
Lo digo porque antes de criticar hay que pensar que la rueda de la vida gira.
4 K 59
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Una buena ayuda.

Pero creo que deberían acompañarla con que los que estén en activo (trabajando), y no lleguen a eso, tengan una ayuda en la cotización.

No tiene mucho sentido que cotice más un desempleado que un empleado.
3 K 42
#1 el_gran_reset
cuando es mejor cobrar un subsidio que trabajar
1 K 31
#4 BurraPeideira_
#1 De qué trabajas, vendiendo pañuelos en los semáforos?
1 K 27
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Yo creo que pone el culo en la puerta de Genova 13.
0 K 16
jdmf #5 jdmf
#1 Claro que sí guapi, mejor cobrar 480€ que cobrar 1.500€.
5 K 68
#8 EISev
#5 mejor cotizar para la jubilación por el 125% del SMI y cobrar 480€ en A y 1000 en B que tener un empleo 100% en A cobrando según convenio

Fraude muy extendido que no se podría hacer sin colaboración del trabajador
0 K 11
#9 chavi *
#8 Eso es fraude. Un delito. Ante eso, aplicar la ley

Es como decir que lo mejor es asaltar bancos, gasolineras y tiendas y robar carteras y hacerte con 6000 al mes.
1 K 24
#10 EISev
#9 si asaltas bancos te para la policía

El fraude que describo en mi comentario (y que finaliza con "FRAUDE muy extendido" gracias por recalcarlo) depende de que alguien denuncie o haya una inspección. Hay muy pocas inspecciones. Y tanto el trabajador como el empresario se benefician del fraude con lo que es difícil que denuncien.
0 K 11
#3 el_gran_reset
trabajar es de pobres
0 K 20
#11 pirat
#3 Pagar para trabajar
Soy un firme defensor de lo público mas no me salen las cuentas y menos con estas prácticas cotizando falsamente cuando los de esa edad vamos (yo soy algo mayor) a ser los que empecemos no solo a no cobrar... si no a tener que responder con nuestros bienes y trabajo, porque órganos ya no valdrán, por la deuda adquirida con el desfase de ahora.
El que los ricos y grandes corporaciones tributaran por lo menos al mismo tipo real que un trabajador podría ayudar a atenuar esa hecatombe. También podríamos consumir con criterio y no hacerlo a los que no contribuyen como deberían.
0 K 7
johel #12 johel *
has subido dos veces dos videos de practicamente el mismo contenido, de la misma fuente, con la misma argumentacion y en orden inverso.
duplicada y spam
www.meneame.net/story/queda-mejor-pension-cobra-subsidio-52-trabaja

arovecho para duplicarme yo tb:
Si te quedas en paro y la empresa que te busca paga el smi, no te van a contratar precisamente por la edad. La eleccion no existe, plantear esa hipotesis leyendo la entradilla es un error de argumentacion. Comersela un error de logica. Cuidado con como dejais que terceros piensen por vosotros.
0 K 10

menéame