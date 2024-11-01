La subida del SMI será con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026

El Ministerio de Trabajo ha confirmado este lunes que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprobará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 “se produzca cuando se produzca”, como ha ocurrido en los años anteriores. Así lo ha garantizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a ‘NoticiasTrabajo’ en la rueda de prensa posterior a los datos del paro, donde ha recordado que se reúnen esta misma semana con los agentes sociales para seguir negociando este aumento. En concreto, el próximo miércoles, 7 de