La subida del SMI será con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026

El Ministerio de Trabajo ha confirmado este lunes que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aprobará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 “se produzca cuando se produzca”, como ha ocurrido en los años anteriores. Así lo ha garantizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a ‘NoticiasTrabajo’ en la rueda de prensa posterior a los datos del paro, donde ha recordado que se reúnen esta misma semana con los agentes sociales para seguir negociando este aumento. En concreto, el próximo miércoles, 7 de

3 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ya veremos la patronal y los partidos anti obrero por donde salen con sus subidas infames.
Chinchorro #2 Chinchorro
Los fachapobres que devuelvan la subida, que están en contra :troll:
#3 Tailgunner
me alegro, bien hecho y más que tendría que subir para mi gusto...
