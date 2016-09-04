Suben a 56 los detenidos por los incendios forestales, con 142 personas investigadas

Los incendios forestales de este verano dejan 56 detenidos y 142 investigados por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, según el balance del Ministerio del Interior actualizado este viernes. Desde el pasado 1 de junio, la Guardia Civil ha detenido ya a 41 personas por provocar los incendios e investiga a 115 personas. La Policía Nacional, por su parte, ha arrestado a 15 personas e imputado a otras 27. Uno de los últimos detenidos es un joven de 20 años de edad acusado por la Guardia Civil de provocar de forma intencionada el inc