Suba del 123%: más de 1.000 funcionarios cobrarán sueldos de hasta $ 8 millones en junio

"¿Saben a quien es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí". Con golpes en el pecho, Javier Milei trató el lunes pasado de mostrarse como un ejemplo del sacrificio realizado por su gestión. No será el caso de los más de 1.000 funcionarios que en junio pasarán a cobrar un sueldo de hasta $ 8.019.838 brutos, acumulando un aumento del 123,8% en solo cinco meses.