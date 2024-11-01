Su libertad y la nuestra

El giro de capas amplias de la población hacia la extrema derecha no se explica por racismo, sexismo o rechazo a la «cultura woke». Responde a una reacción frente al derrumbe del tejido social que alguna vez ofreció seguridad, comunidad y propósito. El avance de la extrema derecha exige a la izquierda un delicado equilibrio: forjar alianzas amplias para enfrentarla sin entregar su conducción al centro liberal. Debe librar una doble batalla: contra la extrema derecha y contra las tendencias adaptativas de sus aliados moderados.