Stop Abolición explica su recurso judicial a la ordenanza de Lena: “La prostitución no es ilegal”

La asociación Stop Abolición ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la recientemente aprobada Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana de Lena, al considerar que el Ayuntamiento se extralimita en sus competencias y vulnera derechos fundamentales. El recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se centra especialmente en el Capítulo VII de la ordenanza, que prohíbe el ofrecimiento o la demanda de servicios sexuales en espacios públicos y establece un régimen sancionador con multas.

