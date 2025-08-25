Sting afronta una demanda millonaria de sus antiguos compañeros de The Police

El sencillo “Every Breath You Take” se convirtió en la canción más vendida de 1983 y la quinta del decenio. Actualmente, Sting percibe alrededor de 550.000 libras anuales en regalías solo por ese tema, mientras que Andy Summers y Stewart Copeland no figuran como autores de la composición y, por tanto, no reciben la parte correspondiente a la autoría. Un portavoz de Sting rechazó que la acción legal esté relacionada con la canción, aunque rehusó hacer más comentarios al respecto.