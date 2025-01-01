[en] Steve Wozniak: Para mí, la vida nunca se trató de logros, sino de felicidad

En el foro de Slashdot comentan la mala decisión de Steve Wozniak de vender su stock de Apple y como podía haberse convertido en multimillonario. Steve responde con una reflexión sobre la vida.
| etiquetas: steve wozniak , reflexión , vida , stocks , importante
"Regalé toda mi fortuna de Apple porque la riqueza y el poder no son mi razón de vivir. Tengo mucha diversión y felicidad. Financie muchos museos importantes y grupos de arte en San José, la ciudad donde nací, y nombraron una calle en mi honor por ser buena persona. Ahora hablo en público y he llegado a la cima. No tengo idea de cuánto tengo, pero después de hablar durante 20 años, podría ser más de $10 millones, además de un par de casas. Nunca busco ningún tipo de… » ver todo el comentario
Y así les va. Y así nos va a todos, como consecuencia, por la puta codicia.