[en] Steve Wozniak: Para mí, la vida nunca se trató de logros, sino de felicidad

En el foro de Slashdot comentan la mala decisión de Steve Wozniak de vender su stock de Apple y como podía haberse convertido en multimillonario. Steve responde con una reflexión sobre la vida.

La respuesta de Steve:

"Regalé toda mi fortuna de Apple porque la riqueza y el poder no son mi razón de vivir. Tengo mucha diversión y felicidad. Financie muchos museos importantes y grupos de arte en San José, la ciudad donde nací, y nombraron una calle en mi honor por ser buena persona. Ahora hablo en público y he llegado a la cima. No tengo idea de cuánto tengo, pero después de hablar durante 20 años, podría ser más de $10 millones, además de un par de casas. Nunca busco ningún tipo de…   » ver todo el comentario
#3 aletmp
#1 alguno podrá criticar que es muy fácil decir que lo más importante es ser feliz, teniendo 10 millones. Pero creo la idea importante es que muchos, teniendo 10 millones quieren 100. Teniendo 100 quieren 1000...

Y así les va. Y así nos va a todos, como consecuencia, por la puta codicia.
#2 unomas23
La felicidad está sobrevalorada. Como decía Gala, prefiero la serenidad.
