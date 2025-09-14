edición general
4 meneos
11 clics
Steve McCurry: "La IA no tiene cabida en el mundo de la fotografía si quieres contar cómo es la vida real"

Steve McCurry: "La IA no tiene cabida en el mundo de la fotografía si quieres contar cómo es la vida real"

Hablamos con el célebre fotógrafo estadounidense sobre el mundo de la imagen, la irrupción de la IA y cómo han cambiado las narrativas visuales.

| etiquetas: inteligencia artificial , ia , fotografía , steve mccurry
3 1 0 K 40 tecnología
6 comentarios
3 1 0 K 40 tecnología
Torrezzno #3 Torrezzno
Que es la realidad? No todo el mundo la percibe igual, ni todas las cámaras tampoco.

Podríamos decir que son fotones que capta el ojo e interpreta el cerebro. Por lo tanto puede haber infinitas realidades

:coletas:
1 K 28
pip #6 pip
#4 sí claro y la vida real también se puede contar con texto o con dibujos a lápiz. Pero cuando un fotógrafo habla de mostrar la realidad con la fotografía no se refiere a narrar la historia, se refiere a captar la imagen real. Él habla en ese contexto de fotografía.
1 K 27
Bifaz #5 Bifaz
Y la fotografía tampoco. Otro fotógrafo que no sabe que ya está utilizando la IA. Fontcuberta, te necesitamos.
0 K 19
pip #2 pip
Obvio que la IA no sirve para contar como es la vida real. El problema es que no sé como vamos a hacer para saber qué es real y que no.
0 K 11
sorrillo #4 sorrillo
#2 Obvio que la IA no sirve para contar como es la vida real.

Pues claro que puede servir.

Hay montones de documentales de hechos reales que hacen recreaciones de los hechos, no tienen las imágenes originales de los hechos por que jamás existieron y en base a los relatos de los testigos y las investigaciones recrean los hechos con actores y efectos especiales. Y lo hacen para contar como es la vida real.

Que eso en vez de con actores y con efectos especiales se haga con IA no cambia el fondo del asunto, seguirá siendo para contar como es la vida real.
0 K 11
ElBeaver #1 ElBeaver
En cambio Photoshop si y todos los trucos de fotografia
0 K 6

menéame