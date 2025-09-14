·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6862
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
7596
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6564
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5308
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
2992
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
más votadas
689
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
394
El Ejército israelí ocupa la casa del director palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por 'No other land'
690
Recuperan este tuit de Ayuso del año 2016: "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España"
454
Irene Montero, sobre Charlie Kirk: "Ese mismo día Israel asesinó a 41 personas de las que no sabemos ni su nombre"
344
Universidades de todo el mundo rompen relaciones con el mundo académico israelí por la guerra de Gaza (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
11
clics
Steve McCurry: "La IA no tiene cabida en el mundo de la fotografía si quieres contar cómo es la vida real"
Hablamos con el célebre fotógrafo estadounidense sobre el mundo de la imagen, la irrupción de la IA y cómo han cambiado las narrativas visuales.
|
etiquetas
:
inteligencia artificial
,
ia
,
fotografía
,
steve mccurry
3
1
0
K
40
tecnología
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
40
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Torrezzno
Que es la realidad? No todo el mundo la percibe igual, ni todas las cámaras tampoco.
Podríamos decir que son fotones que capta el ojo e interpreta el cerebro. Por lo tanto puede haber infinitas realidades
1
K
28
#6
pip
#4
sí claro y la vida real también se puede contar con texto o con dibujos a lápiz. Pero cuando un fotógrafo habla de mostrar la realidad con la fotografía no se refiere a narrar la historia, se refiere a captar la imagen real. Él habla en ese contexto de fotografía.
1
K
27
#5
Bifaz
Y la fotografía tampoco. Otro fotógrafo que no sabe que ya está utilizando la IA. Fontcuberta, te necesitamos.
0
K
19
#2
pip
Obvio que la IA no sirve para contar como es la vida real. El problema es que no sé como vamos a hacer para saber qué es real y que no.
0
K
11
#4
sorrillo
#2
Obvio que la IA no sirve para contar como es la vida real.
Pues claro que puede servir.
Hay montones de documentales de hechos reales que hacen recreaciones de los hechos, no tienen las imágenes originales de los hechos por que jamás existieron y en base a los relatos de los testigos y las investigaciones recrean los hechos con actores y efectos especiales. Y lo hacen para contar como es la vida real.
Que eso en vez de con actores y con efectos especiales se haga con IA no cambia el fondo del asunto, seguirá siendo para contar como es la vida real.
0
K
11
#1
ElBeaver
En cambio Photoshop si y todos los trucos de fotografia
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Podríamos decir que son fotones que capta el ojo e interpreta el cerebro. Por lo tanto puede haber infinitas realidades
Pues claro que puede servir.
Hay montones de documentales de hechos reales que hacen recreaciones de los hechos, no tienen las imágenes originales de los hechos por que jamás existieron y en base a los relatos de los testigos y las investigaciones recrean los hechos con actores y efectos especiales. Y lo hacen para contar como es la vida real.
Que eso en vez de con actores y con efectos especiales se haga con IA no cambia el fondo del asunto, seguirá siendo para contar como es la vida real.