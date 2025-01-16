Stéphane Séjourné, comisario europeo: “Desde China o EEUU pueden apagar con un botón los millones de vehículos que circulan en Europa”

Así lo dejó ver este jueves en el vicepresidente ejecutivo y comisario europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien alertó que los vehículos Tesla o BYD “se pueden apagar desde Austin y Schenzen” si así lo desean los gobiernos. “En términos de seguridad, no sé lo que puede pasar en 20 años, ni dónde estaremos geopolíticamente. El botón no está en Europa y desde China o EEUU pueden apagar todos los millones de vehículos que circulan en España y en Europa”, advirtió el jefe industrial de la UE
Todo usuario tendría que tener derecho a desconectar unilateralmente su aparato de la red.
Hoy ya vemos lavaplatos que necesitan internet para programar el arranque en diferido, domótica que necesita llamar a un ordenador a vayaustedasaberdónde para levantar la persiana de casa, coches que se pueden controlar desde trumplandia, ... es un escándalo.
Me parece increíble que la gente tolere sin más el control sobre sus vidas que se está dando a los políticos.
Se nos ha olvidado las barbaridades de las que la historia dice que son capaces, y se les está dando un control terrorífico. Espero que se solucione antes de que un día se nos gire en contra y no haya nada que hacer.
Tu ejemplo del lavavajillas: "mira, lo enciendo desde mi oficina y así, cuando llego a casa, no tengo más que vaciarlo"; pues yo, sin tanta subnormalidad, hago lo mismo: lo dejo en marcha cuando me voy y al volver ya ha terminado.
Lo que está mal es que tengas que depender de un tercero, que tiene control total sobre algo que es de tu propiedad, y que te puede negar el acceso o hacer lo que le dé la gana con él. Y que no haya alternativa. No me he podido comprar una tele en la que no tenga que aceptar términos y condiciones de espionaje total si quiero ver el youtube con un hardware que he pagado.
En lugar de legislar que…
El ejemplo perfecto de la incompetencia de la Comisión Europea, como en tantos otros temas.
...y, últimamente me fío más de China que de EEUU... la verdad...
El problema no es que puedan hacer, sino que estan haciendo.
Con todos los vehículos con un botón; no me lo creo
Si es el mejor argumento que se le ocurre para no comprar vehículos chinos o USA, es bastante torpe