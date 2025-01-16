Stéphane Séjourné, comisario europeo: “Desde China o EEUU pueden apagar con un botón los millones de vehículos que circulan en Europa”

Así lo dejó ver este jueves en el vicepresidente ejecutivo y comisario europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien alertó que los vehículos Tesla o BYD “se pueden apagar desde Austin y Schenzen” si así lo desean los gobiernos. “En términos de seguridad, no sé lo que puede pasar en 20 años, ni dónde estaremos geopolíticamente. El botón no está en Europa y desde China o EEUU pueden apagar todos los millones de vehículos que circulan en España y en Europa”, advirtió el jefe industrial de la UE