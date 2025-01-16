edición general
Stéphane Séjourné, comisario europeo: “Desde China o EEUU pueden apagar con un botón los millones de vehículos que circulan en Europa”

Así lo dejó ver este jueves en el vicepresidente ejecutivo y comisario europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien alertó que los vehículos Tesla o BYD “se pueden apagar desde Austin y Schenzen” si así lo desean los gobiernos. “En términos de seguridad, no sé lo que puede pasar en 20 años, ni dónde estaremos geopolíticamente. El botón no está en Europa y desde China o EEUU pueden apagar todos los millones de vehículos que circulan en España y en Europa”, advirtió el jefe industrial de la UE

DrEvil #6 DrEvil
Todo aparato tendría que tener la opción de funcionar sin conexión.
Todo usuario tendría que tener derecho a desconectar unilateralmente su aparato de la red.

Hoy ya vemos lavaplatos que necesitan internet para programar el arranque en diferido, domótica que necesita llamar a un ordenador a vayaustedasaberdónde para levantar la persiana de casa, coches que se pueden controlar desde trumplandia, ... es un escándalo.

Me parece increíble que la gente tolere sin más el control sobre sus vidas que se está dando a los políticos.
Se nos ha olvidado las barbaridades de las que la historia dice que son capaces, y se les está dando un control terrorífico. Espero que se solucione antes de que un día se nos gire en contra y no haya nada que hacer.
5 K 55
#18 Martillo_de_Herejes
#6 Lo hacemos porque somos gilipollas..... Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para fardar delante de la gente.

Tu ejemplo del lavavajillas: "mira, lo enciendo desde mi oficina y así, cuando llego a casa, no tengo más que vaciarlo"; pues yo, sin tanta subnormalidad, hago lo mismo: lo dejo en marcha cuando me voy y al volver ya ha terminado.
0 K 7
DrEvil #20 DrEvil
#18 Poder encender el lavaplatos desde la conchinchina no está mal. Hoy en día es barato de hacer.

Lo que está mal es que tengas que depender de un tercero, que tiene control total sobre algo que es de tu propiedad, y que te puede negar el acceso o hacer lo que le dé la gana con él. Y que no haya alternativa. No me he podido comprar una tele en la que no tenga que aceptar términos y condiciones de espionaje total si quiero ver el youtube con un hardware que he pagado.

En lugar de legislar que…   » ver todo el comentario
0 K 10
Andreham #3 Andreham
"Señor Séjourné, que los chicos de marketing de BMW, Audi y Volkswagen se han dado cuenta de que el miedo al botón de desactivar armas de los americanos funciona; nos han dicho que cuente usted una milonga similar para los coches y así pueden seguir vendiendo con sobreprecio tartanas."
3 K 37
#9 albx
#3 Y además con prestaciones que se activan por software previo paso por caja. Pagas por un producto y además pagas por usar tu propio producto.
0 K 10
ElBeaver #23 ElBeaver
#9 tienes derecho a no comprarlo, yo no compraría ningún producto así
0 K 7
#12 Dedalos *
#3 si, son un poco ridículos, ni que estuvieran hablando de material militar, telefonía, Windows SO, etc...
0 K 6
#4 Jonako
Pues como los ordenadores, teléfonos móviles y sistemas de pago.
3 K 34
mahuer #1 mahuer
No creo que puedan apagar mi opel Corsa. :troll:

Por cierto, no vendo Opel Corsa.
2 K 33
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#1 Normal.

Luego quitarle las vendas para usarlo es un coñazo.
1 K 25
TipejoGuti #15 TipejoGuti
#8 xD gracias por la risa
1 K 25
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#15 De nada, son 20 euros.
0 K 15
TipejoGuti #17 TipejoGuti
#16 ¿No te han llegado?
¬¬ mmmm &admins qué pasa aquí
1 K 25
KLKManin #2 KLKManin
Parece conspiración pero es cierto, y más viendo como está el panorama.
1 K 22
Gry #5 Gry
#2 En los EEUU han prohibido los coches con software chino conectados a Internet desde el 2027: insidechinaauto.com/2025/01/16/us-bans-connected-chinese-cars-from-202
1 K 23
Aergon #21 Aergon
#5 Me espanta la idea de gastar el pastón que cuesta un coche en uno conectado. Jamás creí que el mundo pudiese ir tan rápido hacia planteamientos distópicos que vemos hoy día.
1 K 19
karakol #7 karakol
El encargado de arreglar esto, Séjourne, no sabe qué pasa, que pasará o cuál es la solución más allá de lamentarse.

El ejemplo perfecto de la incompetencia de la Comisión Europea, como en tantos otros temas.
0 K 19
Laro__ #13 Laro__
Y los nuevos coches europeos también los podrán apagar desde Europa. Igual que la calefacción, el aire acondicionado, las luces, la roomba, la TV ... hasta la airfryer la puedes tener conectada... La cuestión es si queremos renunciar o no a las ventajas vs. riesgos de esa conexión.

...y, últimamente me fío más de China que de EEUU... la verdad...
0 K 15
#19 Martillo_de_Herejes
#13 Otra cuestión es por qué estamos dispuestos a pagar más por algo que no es imprescindible: ¿que la nevera te avisa de que faltan huevos? Ostia, ¿es que eres tan gandul que ni eres capaz de abrir la nevera para ver lo que hay dentro?
0 K 7
ElBeaver #25 ElBeaver
#13 China podría abandonarte por completo; la empresa dejará de proporcionar soporte y todo el software es propietario y de código cerrado.
0 K 7
JackNorte #10 JackNorte
Hasta pueden espiar con pegasus a la cupula de dirigentes europeos sin consecuencias, o atentar contra instalaciones energeticas que condicionen el suministro de energia sin consecuencias.
El problema no es que puedan hacer, sino que estan haciendo.
0 K 12
toshiro #14 toshiro
A qué esperan?
0 K 9
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
Si se refiere a que por software alguien podría hacer eso en muchos vehículos de cualquier marca usando un hack, me lo creo
Con todos los vehículos con un botón; no me lo creo
Si es el mejor argumento que se le ocurre para no comprar vehículos chinos o USA, es bastante torpe
0 K 7
#22 Varelse
Más motivos me dan para seguir usando el transporte público y el teletrabajo.
0 K 7
ElBeaver #24 ElBeaver
Un caso interesante es el caso de futurehomes que son noruegos, www.youtube.com/watch?v=KNuZ3BjT7IU
0 K 7

