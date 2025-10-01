edición general
5 meneos
132 clics

SteamOS le muerde la mano al amo: por qué la “portátil obrera” deja en ridículo a Windows (y a Microsoft)

SteamOS le muerde la mano al amo: por qué la “portátil obrera” deja en ridículo a Windows (y a Microsoft)

| etiquetas: steamos , windows , videojuegos
4 1 0 K 48 tecnología
5 comentarios
4 1 0 K 48 tecnología
joffer #1 joffer
SteamOS le muerde la mano al amo: por qué la “portátil obrera” deja en ridículo a Windows (y a Microsoft)
0 K 12
Vodker #2 Vodker
#1 y añado que SteamOS le muerde la mano al amo: por qué la “portátil obrera” deja en ridículo a Windows (y a Microsoft).
0 K 10
#3 Potion
#2 jajajaja yo me mee con el título esta mañana pero creo que lo ponen con humor, sigo esa web y no se suelen meter en política y mucho menos apoyar izq o drcha, eso si, son linuxeros a saco xD
xD
0 K 10
woody_alien #4 woody_alien
#1 #2 ¿SteamOS le muerde la mano al amo: por qué la “portátil obrera” deja en ridículo a Windows (y a Microsoft)? Pregunto.
0 K 12
#5 Potion
¿La mano le muerde al amo: porque Microsoft deja en rídiculo Windows (Y a SteamOS)?
0 K 10

menéame