edición general
7 meneos
46 clics
Startup suiza transforma 8.000 litros diarios de orina en fertilizante sin olor en solo 10 días

Startup suiza transforma 8.000 litros diarios de orina en fertilizante sin olor en solo 10 días

Cada vez que tiramos de la cadena, activamos un sistema de tratamiento de aguas residuales vasto, costoso y energéticamente intensivo. Es una maravilla de la ingeniería del siglo XX, pero también es fundamentalmente ineficiente. El problema central es que mezclamos un residuo de bajo volumen pero altamente contaminante, la orina, con enormes cantidades de agua, solo para gastar una fortuna en volver a separarlos. Pero, ¿y si esa premisa fuera errónea?

| etiquetas: orina , fertilizante , suiza
6 1 0 K 87 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 87 actualidad
Priorat #1 Priorat *
Ya está inventado. ¿Habéis olido el residuo solido (el biodigestato) que sale de una planta de biogás? Yo si. Metes purín de cerdo (mierda + orina) y te sale un biodigestato, un residuo totalmente sólido. con un olor inexistente. Totalmente neutro.

Encima obtienes gas. ¿Se llama esto planta de biogás?

O sea, no es nada nuevo.
1 K 20
#2 solojavi
#1 Viví una temporada cerca (a unos km) de una de esas plantas y no sé si ese residuo olía o no, pero por el olor que había en todas partes se sabía cuando venía de allí el viento.
1 K 24

menéame