Una 'startup' logra un hito tecnológico sin precedentes que cambiará todo: han logrado una mayor presión que la de la corteza terrestre

Zap Energy ha pulverizado los registros de fusión nuclear al lograr presiones diez veces mayores que en la Fosa de las Marianas con su dispositivo FuZE-3, un paso crucial hacia la ansiada obtención de energía limpia.
Ha dado un paso de gigante hacia ese objetivo, conocido técnicamente como Q > 1, demostrando que no siempre hacen falta infraestructuras faraónicas para lograrlo.
Este componente permite manejar de forma independiente tanto la aceleración como la compresión del plasma, lo que soluciona los problemas de inestabilidad que históricame

RGr8888 #1 RGr8888
en 30 años la tenemos aquí
Fumanchu #2 Fumanchu
Dentro de las tecnologías de fusión nuclear, el sistema de pulsos de alta presión que genera hidrógeno metal, es metal porque si ejerces suficiente presión sobre cualquier elemento los electrones se deslocalizan y las bandas de valencia y de conducción se solapan haciendo que los electrones se muevan libremente entre las dos bandas. Al estar a tan altas presiones puedes hacer que dos núcleos de hidrógeno o mejor dicho de alguno de los isótopos del hidrógeno se fusionen, es como mantiene el sol…   » ver todo el comentario
#3 Garminger2.0
Han inventado el condensador de Fuze !!!
