Una 'startup' logra un hito tecnológico sin precedentes que cambiará todo: han logrado una mayor presión que la de la corteza terrestre

Zap Energy ha pulverizado los registros de fusión nuclear al lograr presiones diez veces mayores que en la Fosa de las Marianas con su dispositivo FuZE-3, un paso crucial hacia la ansiada obtención de energía limpia.

Ha dado un paso de gigante hacia ese objetivo, conocido técnicamente como Q > 1, demostrando que no siempre hacen falta infraestructuras faraónicas para lograrlo.

Este componente permite manejar de forma independiente tanto la aceleración como la compresión del plasma, lo que soluciona los problemas de inestabilidad que históricame