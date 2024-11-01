Startup francesa Zecub lanza microcentral doméstica que genera hasta 7 kWh al día usando solo agua del grifo

El dispositivo de Zecub es un ingenioso sistema de 50 cm de lado y 15 kg de peso, diseñado para aprovechar la presión del agua corriente. Este sistema contiene una microturbina que convierte la energía mecánica del flujo de agua en energía eléctrica. Cada vez que se abre un grifo, la turbina genera electricidad, que se almacena en una batería para su uso posterior. Zecub asegura que su dispositivo puede producir entre 5 y 7 kWh de electricidad por día, basado en un consumo promedio de agua de 220 m³ anuales por hogar.
Esa energía tiene que salir de algún lado y si no es por gravedad, será por el impulso de las bombas de la empresa de aguas.
NOTA: la presión, por si sola no hace nada. Necesitas movimiento de agua/caudal.
#1: O la comunidad de vecinos, y 7 kWh al día no se lo creen ni ellos.
El único fenómeno sería una caída de presión en las tuberías salientes de ese dispositivo.
Y más o menos lo que dices, 7kWh hora al día con un consumo normal y caudal post-dispositivo decente, me da a mi que iría en contra de las leyes físicas.
Lo dice la noticia "Cada vez que se abre un grifo,"
Si quieres producir energía eléctrica, necesitas una resistencia equivalente a la energía que quieres obtener, así funcionan los frenos regenerativos en los coches eléctricos, por ejemplo.
Ni 30 minutos ni facil de instalar. Hay que abrir la pared, cortar tuberia, instalar el aparato y volver a cerrar la pared. Ademas hay que sumarle la bateria y la conexion de la misma a la instalacion de la casa.
Y no veo yo tampoco que haya tanta circulacion de agua en una casa para generar tanta electricidad ni de lejos.
Al final lo que te ahorras en luz te lo gastas en agua
Para alcanzar 6 kWh/día con 220 m³/año necesitarías presiones del orden de cientos de bar o gastar decenas de miles de litros al día—ambas cosas fuera de un hogar.
Con consumos domésticos y presiones normales, un aparato así no puede dar 5–7 kWh/día. Como mucho, unos pocos Wh al día. Treat it as marketing, no como una solución de autoconsumo viable.
