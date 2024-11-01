Startup francesa Zecub lanza microcentral doméstica que genera hasta 7 kWh al día usando solo agua del grifo

El dispositivo de Zecub es un ingenioso sistema de 50 cm de lado y 15 kg de peso, diseñado para aprovechar la presión del agua corriente. Este sistema contiene una microturbina que convierte la energía mecánica del flujo de agua en energía eléctrica. Cada vez que se abre un grifo, la turbina genera electricidad, que se almacena en una batería para su uso posterior. Zecub asegura que su dispositivo puede producir entre 5 y 7 kWh de electricidad por día, basado en un consumo promedio de agua de 220 m³ anuales por hogar.