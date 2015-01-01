STARGATE: El blockbuster que salió mal (y bien) - ANECDOTAS y SECRETOS DE RODAJE  

En Stargate (1994), un arqueólogo excéntrico (James Spader) y un militar traumatizado (Kurt Russell) lideran una misión a través de una puerta estelar descubierta en Egipto que los transporta a otro planeta gobernado por una civilización que recuerda al Antiguo Egipto... pero dominada por un dios alienígena. Dirigida por Roland Emmerich, creador de Independence Day y Soldado Universal, esta mezcla de ciencia ficción, mitología y aventuras se convirtió en la película independiente más taquillera de su época y dio origen a todo un universo...