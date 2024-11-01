edición general
Starbucks secreto dentro de la CIA: el café más vigilado de Estados Unidos

Aunque parezca sacado de una película de espías, existe un Starbucks dentro de las instalaciones centrales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Langley, Virginia, y es uno de los más concurridos y singulares del mundo. Apodado por los propios agentes como la “Tienda Número 1” (porque así aparece en los tickets de compra), este Starbucks funciona bajo reglas estrictas para proteger la seguridad nacional, a la vez que ofrece un respiro entre misiones secretas, reporta The Washington Post.

| etiquetas: starbucks , cia , langley , virginia , ee.uu , café
themarquesito #1 themarquesito
El Starbucks que te decía, @angelitoMagno
2 K 53
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 Muy americano también que tenga que ser un Starbucks, no les bastaba con una cafetería estándar.
1 K 33
#4 raimi
Supongo que no pondrán el nombre real en los vasos
1 K 21
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Pone el apellido: Smith. xD
0 K 15
provotector #3 provotector
También hay un Mc Donnalds dentro de Guantánamo. Solo hay que verlo en Google Maps. maps.app.goo.gl/bKrcEt3PTwcAVRu89
0 K 9

