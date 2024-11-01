Starbucks secreto dentro de la CIA: el café más vigilado de Estados Unidos

Aunque parezca sacado de una película de espías, existe un Starbucks dentro de las instalaciones centrales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Langley, Virginia, y es uno de los más concurridos y singulares del mundo. Apodado por los propios agentes como la “Tienda Número 1” (porque así aparece en los tickets de compra), este Starbucks funciona bajo reglas estrictas para proteger la seguridad nacional, a la vez que ofrece un respiro entre misiones secretas, reporta The Washington Post.