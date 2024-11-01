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SSD y HDD sin stock hasta 2029: SanDisk, Seagate y WD venden toda su producción

SSD y HDD sin stock hasta 2029: SanDisk, Seagate y WD venden toda su producción

Debido a la incertidumbre del mercado, los grandes fabricantes de unidades de almacenamiento como SanDisk, Seagate y WD estén estableciendo contratos de suministro de larga duración, llegando incluso hasta 5 años, una duración inédita hasta ahora. Seagate, por su parte, ya tiene vendida toda la producción de unidades de almacenamiento hasta 2027 a precios cerrados mientras que WD (Western Digital) afirma que nadie cuente con sus productos hasta finales de 2028 o principios de 2029.

| etiquetas: sdd , hdd , sin stock
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1 comentarios
6 2 0 K 73 tecnología
KoLoRo #1 KoLoRo
Erronea? :troll:

Fuera coñas, como ya subieron y sacaron tajada de la RAM, ahora tocan los SSD, en orden tenemos :

- Tarjetas Graficas
- RAM
- Ahora SSD/HDD

Veremos que es lo siguiente :palm:  media
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menéame