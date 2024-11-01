·
SR 71 Cómo este avión voló de Nueva York a Londres en menos de 2 horas [ENG]
Esta proeza la realizó el SR-71 Blackbird, el avión que sigue siendo el más rápido que haya construido el hombre.
etiquetas
sr-71
vuelo
nueva york
londres
1 h y 54 min
tecnología
#1
comadrejo
Sin contar el X-15:
es.wikipedia.org/wiki/North_American_X-15
#2
salteado3
Los transbordadores espaciales también alcanzaban 28.000kms/h...
Y venía a ser un avión con unos cohetes que luego se deshacía de él para finalizar frenando a lo bestia y aterrizando con su propio tren de aterrizaje.
#3
rosterio
pero el sr71 lleva "motor de avión" y el x15 "motor de cohete".
Para mí, no juegan en la misma liga.
Es como los record de velocidad sobre tierra. Hay que diferenciar entre trastos que tienen un motor que mueve las ruedas y trastos con ruedas "libres" que obtienen la propulsión de motores tipo avión/cohete.
#4
ChatGPT
Me la sé: a base de no gastar en sanidad o educación
