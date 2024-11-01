edición general
SR 71 Cómo este avión voló de Nueva York a Londres en menos de 2 horas [ENG]

Esta proeza la realizó el SR-71 Blackbird, el avión que sigue siendo el más rápido que haya construido el hombre.

salteado3 #2 salteado3 *
#1 Los transbordadores espaciales también alcanzaban 28.000kms/h...

Y venía a ser un avión con unos cohetes que luego se deshacía de él para finalizar frenando a lo bestia y aterrizando con su propio tren de aterrizaje.
#3 rosterio *
#1 pero el sr71 lleva "motor de avión" y el x15 "motor de cohete".
Para mí, no juegan en la misma liga.

Es como los record de velocidad sobre tierra. Hay que diferenciar entre trastos que tienen un motor que mueve las ruedas y trastos con ruedas "libres" que obtienen la propulsión de motores tipo avión/cohete.
ChatGPT #4 ChatGPT
Me la sé: a base de no gastar en sanidad o educación xD
