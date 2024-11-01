Spotify ya puede guardar los podcasts que genera Claude y otras IA

Spotify ha dado un paso más para no quedar rezagada en la carrera de la IA. Aunque el servicio ya ha implementado funciones, entre las que destaca una integración con Claude, todavía hay mucho por hacer. La más reciente permitirá que contenido como resúmenes o audio personalizado que generan los agentes de IA pueda vivir en tu biblioteca musical. De acuerdo con un comunicado de prensa, la plataforma ha lanzado Save to Spotify, una herramienta en línea de comandos diseñada para que agentes de IA como Claude Code, OpenClaw u OpenAI Codex puedan