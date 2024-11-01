·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9445
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
4157
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
6662
clics
Pero no les llaméis fascistas...
3821
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
3723
clics
Raspberry Pi 500+ llega con teclado mecánico, SSD M.2 de 256 GB y 16 GB de RAM como su mayor salto de potencia
más votadas
237
El equipo israelí, Premier Tech, excluido del Giro de Bolonia [Eng]
384
España recupera el nivel 'A' en todas las agencias de rating gracias a la fortaleza de su economía
426
AESA da la razón a Vueling en el caso de los pasajeros judíos
244
El Poder Judicial lleva casi cuatro meses sin pronunciarse sobre la investigación de cuatro quejas contra Peinado
510
Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
13
clics
Spotify sabe con quién compartes las canciones que escuchas y su nueva función desvela lo que enviaste hace años
La plataforma de música en 'streaming' ha agregado los chats a su interfaz, una función que revela que sabe cómo y a quién compartimos las canciones mucho más de lo que pensábamos.
|
etiquetas
:
spotify
,
privacidad
,
música
3
0
0
K
32
tecnología
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
32
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Gry
Creo que todos lo hacen, hasta cuando compartes un vídeo de YouTube.
0
K
17
#1
Fedorito
¡Sorpreson en Las Gaunas!
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente