edición general
3 meneos
15 clics

Spotify estrena función de mensajes y apunta a convertirse en una red social del audio

Spotify ya no quiere ser solo la plataforma donde millones de usuarios escuchan música o podcasts. Con el lanzamiento de su nueva función Messages, la compañía busca dar un paso más y convertirse en una especie de red social del sonido, en la que los usuarios puedan compartir canciones, podcasts o audiolibros y, al mismo tiempo, conversar directamente con amigos y familiares sin salir de la aplicación.

| etiquetas: spotify , red social , mensajes privados , música , chats , podcasts
2 1 0 K 34 tecnología
5 comentarios
2 1 0 K 34 tecnología
dunachio #4 dunachio
#3 Murciana tenía que ser.
0 K 11
aupaatu #1 aupaatu
Los guantes pensaba que ya eran obligatorios y los cascos al estar homologados cumplían con las normas de seguridad.
0 K 7
dunachio #2 dunachio
#1 Yo spotify lo escucho con cascos, pero sin guantes. Pero bueno para gustos, colores.
0 K 11
aupaatu #3 aupaatu
#2 Estaba en las nuevas normas de trafico cuando apareció una onda murciana que causó la interferencia.
O algo parecido.
0 K 7

menéame