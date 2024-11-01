Spotify estrena función de mensajes y apunta a convertirse en una red social del audio

Spotify ya no quiere ser solo la plataforma donde millones de usuarios escuchan música o podcasts. Con el lanzamiento de su nueva función Messages, la compañía busca dar un paso más y convertirse en una especie de red social del sonido, en la que los usuarios puedan compartir canciones, podcasts o audiolibros y, al mismo tiempo, conversar directamente con amigos y familiares sin salir de la aplicación.