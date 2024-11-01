Spolia en Val d’Aran

El fenómeno conocido como spolia (expolio) desempeñó un papel clave, no sólo en la construcción física de las primeras iglesias cristianas sino también, en el desarrollo de su significado simbólico y religioso (Caballero y Sánchez, 1990). Se emplea el término spolia para referirnos al uso de materiales constructivos o decorativos antiguos como sarcófagos, piezas arquitectónicas y elementos litúrgicos, en construcciones nuevas, etc. La pregunta es: ¿cuál era su propósito? Para responder a esta cuestión nos centraremos en la reutilización de ma