“Spider-Noir” – Teaser Tráiler en Auténtico Blanco y Negro

Sin poder no hay responsabilidad. "Spider-Noir", un live-action protagonizado por Nicolas Cage, llega en Auténtico Blanco y Negro y True-Hue a todo color.

Bolgo #3 Bolgo
Nicolás cage es el chaplin del siglo 21, al tiempo…
azathothruna #5 azathothruna
Cuando pongo trailers, me llueven negativos
#2 Rixx
Muy buena fotografía; esperemos que el guion esté a su altura.
Baalverith #4 Baalverith
Uff pues no me ha gustado. Y la frase cambia mucho la cosa de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" a "sin poder no hay responsabilidad" pues no sé Rick
