¿Qué es el spam en redes sociales y cómo no hacerlo?

Todo el mundo sabe o cree saber lo que es el spam. Todo el mundo odia el spam, pero pocos son conscientes -tal vez porque no lo hacen a través de email- de que hacen spamming, continuada o esporádicamente, en los social media. Un spammer social es cualquier persona que, tratando de llegar con sus publicaciones a un mayor número de personas, captar posibles clientes para un negocio o conseguir asistentes para un evento, realiza determinadas acciones que envían información no deseada a su red de contactos o seguidores.