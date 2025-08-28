El S&P 500 y el Dow cierran en máximos históricos gracias a que los resultados de Nvidia impulsan el repunte de la IA (ENG)

El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones alcanzaron cierres en máximos históricos el jueves después de que el informe trimestral de Nvidia no cumplió con las altas expectativas de los inversores, pero confirmó que el gasto relacionado con la infraestructura de inteligencia artificial sigue siendo fuerte. Los inversores interpretaron el informe de Nvidia, incluido un aumento del 56% en los ingresos trimestrales, como una confirmación de que la demanda relacionada con la tecnología de IA sigue siendo fuerte, lo que respalda un repunte de las