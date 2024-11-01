El S&P 500 se desploma a mínimos de un mes ante el incremento de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China

La atención de los inversionistas vuelve a estar en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China tras las amenazas comerciales realizadas por Donald Trump el día de hoy. En otro frente, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, mostró su preocupación al mencionar que el mercado laboral arroja signos de debilidad. Actualmente, el S&P 500 opera en 6.551, cayendo un 2.66% en la jornada del viernes.