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Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump (2018)

"muchos de los funcionarios que fuimos designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y, al mismo tiempo, contrarrestar sus impulsos más equivocados hasta que deje el cargo. La raíz del problema es la falta de moral del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe la forma en que toma decisiones."

| etiquetas: trump , desequilibrado , resistencia , peligro
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5 comentarios
6 2 0 K 65 politica
Supercinexin #1 Supercinexin
Then you failed.
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#5 Pepis
<< contrarrestar sus impulsos más equivocados hasta que deje el cargo>>

Me quedo con esta frase. Me parece que tooodo el mundo está haciendo lo mismo. Todos le dicen que si, creo que con la idea de que en 2-3 años se acaba la pesadilla. El problema es que es mucho tiempo para joder tanto las cosas, que no se solucionen cuando se vaya.
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#2 lordban
Independientemente de Trump o no Trump, no me gusta para nada la base de este mensaje. Parte del problema de las democracias modernas es precisamente el funcionariado haciendo lo que ellos consideran, a espaldas del mandato democrático. Por eso da igual lo que votes, nada cambia porque la maquinaria tiene una conciencia propia que no debería.
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#3 Murciegalo
#2 no puedo hablar por usa, pero en españa los funcionarios no pueden hacer otra cosa que no sea aplicar la ley. La administración no es parte del poder ejecutivo.
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magnifiqus #4 magnifiqus *
#2 Ya, pero el mandato democrático no te otorga licencia para hacer lo que te dé la gana y saltarte las reglas cada vez que se te antoja. Porque ahora mismo Trump gobierna USA casi como si fuera un monarca absoluto.

En cualquier otra situación podría considerarse sabotaje, pero con Trolland Dumb al mando es una cuestión de supervivencia de la nación y de las instituciones que la representan.
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menéame