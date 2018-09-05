Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump (2018)

"muchos de los funcionarios que fuimos designados por Trump nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y, al mismo tiempo, contrarrestar sus impulsos más equivocados hasta que deje el cargo. La raíz del problema es la falta de moral del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe la forma en que toma decisiones."
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Me quedo con esta frase. Me parece que tooodo el mundo está haciendo lo mismo. Todos le dicen que si, creo que con la idea de que en 2-3 años se acaba la pesadilla. El problema es que es mucho tiempo para joder tanto las cosas, que no se solucionen cuando se vaya.
En cualquier otra situación podría considerarse sabotaje, pero con Trolland Dumb al mando es una cuestión de supervivencia de la nación y de las instituciones que la representan.