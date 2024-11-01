«Soy ciudadana estadounidense»: un vídeo muestra a agentes federales deteniendo a una mujer en Florida [ENG]  

Una mujer vivió un momento angustioso a primera hora del miércoles durante su trayecto por Key Largo, cuando fue detenida por agentes federales y retenida brevemente. Un vídeo grabado con un teléfono móvil por el periodista del Miami Herald David Goodhue captó el momento en que varios agentes federales, con el rostro cubierto, intentan sacar a la fuerza a la mujer de su coche. «Soy ciudadana estadounidense», gritaba la mujer en el vídeo. «¡Por favor, ayúdenme!