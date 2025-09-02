edición general
Sospechoso admite haber asesinado a un diputado ucraniano y dice que fue una "venganza" contra las autoridades

El presunto asesino del diputado ucraniano Andriy Parubiy admitió el martes su papel en la muerte del político, afirmando haber llevado a cabo el crimen en un acto de “venganza” contra las autoridades del país. El sospechoso dijo a los periodistas que le gustaría que se emitiera un veredicto rápidamente para poder "intercambiarlo por prisioneros de guerra para poder ir a buscar el cuerpo de mi hijo", según muestra el video de la sala del tribunal. Los medios ucranianos informaron que el hijo del hombre era soldado del ejército ucraniano.

Heni #1 Heni *
Aclaración: Su hijo fue reclutado a la fuerza en el ejército ucraniano y murió en acción.
frankiegth #4 frankiegth *
#1. Entonces este otro reciente meneo no puede estar más relacionado :

'...¿Movilización o secuestro? El drama de la reclutación en Ucrania...'
www.meneame.net/story/movilizacion-secuestro-drama-reclutacion-ucrania

En los telediarios no dicen ni 'mu' sobre este tema.
Alakrán_ #16 Alakrán_
#4 Invito a pasarse por el meneo de la otra noticia, para ver los comentarios de los fanboys del fascista de Putin, como siempre se inventan lo que dicen sin rubor.

www.meneame.net/story/muere-tiroteado-expresidente-parlamento-ucrania-

Este es mi preferido, podéis elegir el vuestro.
Cortesía de @Tkachenko  media
miliki28 #2 miliki28
Sí todos hiciéramos lo mismo, no habría guerras. Tomad nota.
#6 jfgaliza
#2 Efectivamete, y ojalá en Rusia, Israel y otros países cundiese el ejemplo. Para mi un puto héroe.
AntiTankie #11 AntiTankie
#6 Defender el terrorismo es inaceptable, ¿acaso también consideras héroes a los de ETA? Si tanto apoyas estas ideas, quizás deberías enlistarte en el ejército ruso y contribuir directamente.
anonimo115 #14 anonimo115
#11 heroicidades fue matar autoridades y torturadores del franquismo. El resto, barbaridades
AntiTankie #21 AntiTankie
#14 La apología del terrorismo se extiende sin control en Menemae.
#15 jfgaliza *
#11 Creo que tenemos una idea muy diferente de lo que es el terrorismo, y tu comprensión lectora también hace aguas, porque dije claramente que deseo que algún padre ruso haga lo mismo que este padre ucraniano.
JuanCarVen #17 JuanCarVen *
#15 #_11 no destaca precisamente por su capacidad lectora, tengo conocidos tanto rusos como ucranianos y lo único que les deseo es que ninguno vaya al frente.
AntiTankie #20 AntiTankie
#15 tú la tienes
AntiTankie #7 AntiTankie
#2 Solo podrán atacar aquellos que paguen grandes sumas de dinero a sus tropas, mientras que los más pobres serán víctimas de genocidio porque nadie los defenderá.
#5 javic
La guerra empezó con ucranianos matando a ucranianos. No sería raro que terminase igual.
5 K 51
AntiTankie #9 AntiTankie
#5 invent
#3 Bilardezz
Auténtico padre coraje contra el nazismo, no pudo salvar a su hijo pero como un auténtico héroe perfectamente válido para la liga de los bastardos consiguió vengarlo y ahora que los nazis hagan lo que quieran.. mas de esos héroes y malditos bastardos necesitan los ucranianos en la resistencia.
AntiTankie #10 AntiTankie
#3 Creo que no mato a ningún ruso que se dedica a bombardear su país y a asesinar civiles, incluyendo niños. En tu cabeza de tankie no da para más.
anonimo115 #12 anonimo115
Héroe. Ojalá más gente como el
ingenierodepalillos #22 ingenierodepalillos *
#19 Y por eso hay que tener un salvoconducto para salir del país en caso de emergencia, yo no mato a nadie por defender un país lleno de corruptos, con familia real y un montón de nostálgicos del viva la muerte y muera la inteligencia.

Que sea norma no quiere decir que sea justo, ¿alguna vez ha visto al hijo de un político en primera línea? Por mí, como si pasamos a ser colonia portuguesa, ojalá, pero como me den un fusil al primero que disparo es al oficial que me obligue, conmigo no cuenten para hacer de perrito por un puto trapo y unas líneas imaginarias.
AntiTankie #8 AntiTankie
Supongo se sienta satisfecho con matar a una persona, pero no recuperará a su hijo
anonimo115 #13 anonimo115
#8 me gustaría que los poderosos sintieran algo del miedo de la guerra y no solo los mismos de siempre
AntiTankie #23 AntiTankie *
#13 El miedo ya lo sienten a diario todos los ucranianos, incluidos los políticos y sus familias, cada vez que Putin lanza cientos de drones. Decenas de muertos y heridos diarios, pero eso a ti parece no importarte, en meneame esos crímenes son etiquetados como propaganda.
ingenierodepalillos #18 ingenierodepalillos *
#8 Si se hubiera metido a fontanero no habría tenido este accidente laboral, quizás, no secuestrar y forzar a gente a ir a matar o morir hubiese ayudado.

La única patria es la familia.
AntiTankie #19 AntiTankie
#18 La tontería del día: cualquier país en estado de emergencia movilizará forzosamente a su población para defenderse ante una invasión, incluida España.
