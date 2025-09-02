Sospechoso admite haber asesinado a un diputado ucraniano y dice que fue una "venganza" contra las autoridades

El presunto asesino del diputado ucraniano Andriy Parubiy admitió el martes su papel en la muerte del político, afirmando haber llevado a cabo el crimen en un acto de “venganza” contra las autoridades del país. El sospechoso dijo a los periodistas que le gustaría que se emitiera un veredicto rápidamente para poder "intercambiarlo por prisioneros de guerra para poder ir a buscar el cuerpo de mi hijo", según muestra el video de la sala del tribunal. Los medios ucranianos informaron que el hijo del hombre era soldado del ejército ucraniano.
| etiquetas: ucrania , andriy parubiy
'...¿Movilización o secuestro? El drama de la reclutación en Ucrania...'
www.meneame.net/story/movilizacion-secuestro-drama-reclutacion-ucrania
En los telediarios no dicen ni 'mu' sobre este tema.
www.meneame.net/story/muere-tiroteado-expresidente-parlamento-ucrania-
Este es mi preferido, podéis elegir el vuestro.
Cortesía de @Tkachenko
Que sea norma no quiere decir que sea justo, ¿alguna vez ha visto al hijo de un político en primera línea? Por mí, como si pasamos a ser colonia portuguesa, ojalá, pero como me den un fusil al primero que disparo es al oficial que me obligue, conmigo no cuenten para hacer de perrito por un puto trapo y unas líneas imaginarias.
La única patria es la familia.