Sospechoso admite haber asesinado a un diputado ucraniano y dice que fue una "venganza" contra las autoridades

El presunto asesino del diputado ucraniano Andriy Parubiy admitió el martes su papel en la muerte del político, afirmando haber llevado a cabo el crimen en un acto de “venganza” contra las autoridades del país. El sospechoso dijo a los periodistas que le gustaría que se emitiera un veredicto rápidamente para poder "intercambiarlo por prisioneros de guerra para poder ir a buscar el cuerpo de mi hijo", según muestra el video de la sala del tribunal. Los medios ucranianos informaron que el hijo del hombre era soldado del ejército ucraniano.