edición general
7 meneos
8 clics
SOS, gestiona el PP

SOS, gestiona el PP

Huelva, Sevilla o Málaga son las provincias afectadas por los focos de gripe aviar. El hecho de que no hayan sido los servicios municipales quienes detectaran los focos sospechosos de gripe aviar plantea a la ciudadanía si la gestión de este peligro para la salud pública está en buenas manos. El propio fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, ha lamentado públicamente la falta de información oficial porque genera “alarma social”, remarcando que “lo oportuno sería tranquilizar a la gente diciendo qué es lo que está pasando”.

| etiquetas: gripe aviar , aleta sanitaria , pp , corrupción , andalucía
5 2 0 K 76 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 76 actualidad
Thornton #1 Thornton
La Junta de Andalucía ya ha hecho el diagnóstico, aunque aún no lo ha publicado: la culpa es de Sánchez.
1 K 33
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
¿Gestiona el PP? Pues entonces taparán la gravedad del asunto hasta que se vaya fuera de control y no se pueda encubrir más. Luego a llorar, a echarle la culpa al perro y a pedir fondos al gobierno de España y Europa para utilizarlos de la manera que ya sabemos.
1 K 24
XtrMnIO #4 XtrMnIO
La gripe aviar se junta con la infección de la derecha.
0 K 13
noloquiero #2 noloquiero
En Publico son más de la gestión de Ábalos... si lo sabrá Pardo de Vera.
0 K 9

menéame