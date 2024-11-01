SOS, gestiona el PP

Huelva, Sevilla o Málaga son las provincias afectadas por los focos de gripe aviar. El hecho de que no hayan sido los servicios municipales quienes detectaran los focos sospechosos de gripe aviar plantea a la ciudadanía si la gestión de este peligro para la salud pública está en buenas manos. El propio fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, ha lamentado públicamente la falta de información oficial porque genera “alarma social”, remarcando que “lo oportuno sería tranquilizar a la gente diciendo qué es lo que está pasando”.