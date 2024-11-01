SOS en la F1. La mitad de la gente que veía las carreras por DAZN el año pasado ha dejado de hacerlo

63.000 espectadores. Ese fue el pírrico dato de audiencia que ha hecho el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en España, según explica 'El Señor de los Medios' en su cuenta de Twitter. Es decir, un bajón del 49% de audiencia respecto a la gente que vio el Gran Premio de Japón del año pasado, que fueron 124.000 personas, casi el doble.
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Que empezase por 4,99€/mes y ahora esté más del doble... ( y te ponen fútbol ) Pues como que no
Y sin multicam, ni señal 4K, ni nada...
Las carreras son más aburridas, hay un claro dominador y nuestros locales van en auténticas tartanas. A parte de eso, la nueva reglamentación hace que las carreras parezcan más de fórmula E que de F1, es más gestión que otra cosa...
Ahora tienen un mes para "redirigir" todo esto
lo dicho, es lamentable