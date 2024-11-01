edición general
5 meneos
44 clics
SOS en la F1. La mitad de la gente que veía las carreras por DAZN el año pasado ha dejado de hacerlo

SOS en la F1. La mitad de la gente que veía las carreras por DAZN el año pasado ha dejado de hacerlo

63.000 espectadores. Ese fue el pírrico dato de audiencia que ha hecho el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en España, según explica 'El Señor de los Medios' en su cuenta de Twitter. Es decir, un bajón del 49% de audiencia respecto a la gente que vio el Gran Premio de Japón del año pasado, que fueron 124.000 personas, casi el doble.

| etiquetas: formula 1 , dazn , deportes
4 1 0 K 32 actualidad
15 comentarios
4 1 0 K 32 actualidad
Kleshk #1 Kleshk
Creo que aquí es más por las subidas de precios que han ido metiendo DAZN que por la actual F1

Que empezase por 4,99€/mes y ahora esté más del doble... ( y te ponen fútbol ) Pues como que no

Y sin multicam, ni señal 4K, ni nada...
1 K 30
#5 vGeeSiz
#1 tampoco había señal 4K el año pasado.

Las carreras son más aburridas, hay un claro dominador y nuestros locales van en auténticas tartanas. A parte de eso, la nueva reglamentación hace que las carreras parezcan más de fórmula E que de F1, es más gestión que otra cosa...

Ahora tienen un mes para "redirigir" todo esto
2 K 19
Garbns #8 Garbns
#5 ni la FE es este despropósito, viste el accidente de bearman? De repente el coche de delante empieza a almacenar energía por su cuenta y pierde 50/60kmh de velocidad sin avisar... O que le digan a los pilotos que vayan más lento para ganar más energía...
1 K 15
#10 vGeeSiz
#8 es lamentable; también es mala suerte que le pase en una zona estrecha
0 K 10
Garbns #12 Garbns *
#10 ya, pero ahora a ver cómo se adelanta, lo de ir pegado cogiendo rebufo es una práctica de riesgo pq el sistema es automático
1 K 15
#13 vGeeSiz
#12 y no se va a tope en muchas curvas xD

lo dicho, es lamentable
1 K 19
#14 hdptest001
Yo la veo a través del servicio oficial de F1 TV Pro que está a años luz de lo que puede ofrecer DAZN, en cuanto a contenido y precio. Cuesta 90€ al año, pero se necesita usar una VPN porque el servicio no está disponible en España (aunque una VPN gratuita es suficiente).
1 K 18
#15 Tok_Tok
#14 DAZN es un "cancer". Servicios peores que los "oficiales" a precios de rico. Pasa lo mismo con la NFL
0 K 8
#3 pozz
Normal, nos han estafado con esta regulacion de motorización.
1 K 17
#7 CrudaVerdad
Hay que popularizar ese deporte. Yo sólo veo un poco de coches con diseño raro dando vueltas por una pista, soso, aburridos.. medio despertó el interés con la película de Bradd Pitt, pero deberían regalar un videojuego de F1 para entender de qué va la cosa.
0 K 11
ruinanamas #6 ruinanamas
Ni pirata me dan ganas de verlo, y si sale Lobato, que no se si sigue, tiro el TV por la ventana
0 K 10
#2 Mesopotámico *
este deporte genera ingresos? o es como el futbol femenino? les rebajaran el sueldo a los pilotos? pregunto desde la ignorancia, el único deporte que veo es porno ( y poco, pudre la mente la mente del hombre)
0 K 8
Garbns #9 Garbns *
#2 Based on reports detailing the 2025 fiscal year, Formula 1 generated a total revenue of $3.87 billion (billones ingleses)
1 K 17
#11 Mesopotámico
#9 Lapouta!
0 K 8
#4 BloodStar
Se junta el precio, que los españoles (e hispanos en general) están en la mierda y que la normativa es patética.
0 K 6

menéame