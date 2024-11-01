SOS en la F1. La mitad de la gente que veía las carreras por DAZN el año pasado ha dejado de hacerlo

63.000 espectadores. Ese fue el pírrico dato de audiencia que ha hecho el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en España, según explica 'El Señor de los Medios' en su cuenta de Twitter. Es decir, un bajón del 49% de audiencia respecto a la gente que vio el Gran Premio de Japón del año pasado, que fueron 124.000 personas, casi el doble.