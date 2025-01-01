·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7039
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
4998
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
3620
clics
Amaral, la víctima perfecta de la 'manada digital' a lo largo de veinte años
2949
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
3636
clics
Este strike me ha descolocado...
más votadas
479
La papa de Israel ya campa a sus anchas en Canarias sin estar la producción local vendida
273
Nuestra complicidad en Gaza prepara el escenario para un segundo genocidio en Cisjordania
282
Ayuso cede ante los bomberos y reconoce que las competencias son suyas tras culpar al Gobierno central
455
La UE abre de par en par la entrada de productos industriales y agrícolas de EEUU
528
Tomarte por gilipollas, el plan del PP para gobernar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
20
clics
Sorprendentes máquinas de Rube Goldberg con canicas
Máquina construida por Kubotube Makers mediante canicas e imanes.
|
etiquetas
:
rube goldberg
,
kubotube makers
,
canicas
,
imanes
2
0
0
K
39
ocio
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
39
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
Canal completo con docenas de vídeos más:
www.youtube.com/@kubotubemakers9700/shorts
1
K
31
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/@kubotubemakers9700/shorts