¿Qué son los hidroseísmos que hacen temblar la tierra en Andalucía?

Se trata de movimientos provocados por la presión del agua en el subsuelo, aunque son de baja magnitud. En los últimos días, vecinos de pueblos andaluces, especialmente en el entorno de la Sierra de Grazalema, han notado temblores, ruidos subterráneos o vibraciones que han generado inquietud. Aunque el término “terremoto” aparece rápidamente en las conversaciones, estos episodios pueden explicarse por un fenómeno menos conocido y no tan alarmante: los hidroseísmos o hidrosismos.