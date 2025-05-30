edición general
¿Qué son estos montoncitos de arena que se pueden ver en las playas de Huelva?

¿Qué son estos montoncitos de arena que se pueden ver en las playas de Huelva?

Se forman dos veces al día, cuando baja la marea, y son formados por una especie de gusano marino llamado Anélido Arenicola, muy parecida a la lombriz de tierra. El gusano excava agujeros comiendo la arena que filtra y enriquece con zooplancton que filtra; el desecho lo va expulsando a la superficie en forma de cordón, los cuales son muy llamativos durante las mareas bajas

Don_Pixote #2 Don_Pixote *
Shai-Hulud!
#3 Tensk
Hombre, no sé la especie, pero eso en las playas en Galicia lo ha habido de siempre.
Gry #4 Gry
#3 Mientras no las extingan a base de venderlas a los pescadores deportivos.

www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2025/05/30/minocas-nuevo-oro-ma
Cuñado #1 Cuñado
una especie de gusano marino llamado Anélido Arenicola

No existe ninguna especie llamada así. Son anélidos del género Arenicola.
