¿Qué son estos montoncitos de arena que se pueden ver en las playas de Huelva?

Se forman dos veces al día, cuando baja la marea, y son formados por una especie de gusano marino llamado Anélido Arenicola, muy parecida a la lombriz de tierra. El gusano excava agujeros comiendo la arena que filtra y enriquece con zooplancton que filtra; el desecho lo va expulsando a la superficie en forma de cordón, los cuales son muy llamativos durante las mareas bajas