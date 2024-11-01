¿Qué son los bonos de guerra de Israel y cuál es el papel cómplice de Luxemburgo?

Las guerras no se pagan solas, los genocidios tampoco. El Estado de Israel lleva desde 1951 emitiendo unos títulos de deuda pública a los que llama bonos de la diáspora. Este tipo de bonos son conocidos como los bonos de guerra de Israel.

Pero el Estado de Israel no puede emitir este tipo de bonos y comercializarlos dentro de las fronteras europeas si no consigue que un Estado miembro y su regulador financiero se conviertan en emisores y reguladores. Primero fue Irlanda y, desde este octubre, Luxemburgo.