33
meneos
102
clics
Solo peinados “adecuados” en las escuelas: la nueva normativa de Bukele en El Salvador para “fortalecer la disciplina”
Cientos de niños hacen cola en las peluquerías ante la entrada en vigor de una legislación que los obliga a ir al colegio con un corte de pelo pulcro
|
etiquetas
:
bukele
,
corte de pelo
,
el salvador
,
niños
,
obligacio
30
3
0
K
473
actualidad
13 comentarios
30
3
0
K
473
actualidad
#1
HeilHynkel
Kim Jong Bukele ... el ídolo del fascio patrio.
10
K
140
#3
Guanarteme
Populista, demagogo, autoritario, criptobró....
8
K
129
#9
La_patata_española
*
Este hombre lleva
3 años y medio de estado de excepción
. Parece que la excepción es más bien la norma. Es evidente que algo falla aquí: o es un poco lerdo o lento arreglando lo de las pandillas. O bien le ha cogido el gusto al palo de mandar. Los grandes problemas de la sociedad: los pandilleros y los peinados...
En fin, ya se veía venir.
3
K
50
#6
Verdaderofalso
#5
por eso están abriendo tantas en mi barrio… que complot de la agenda2030, ni masones, ni reptilianos… los peluqueros!
1
K
35
#7
Leon_Bocanegra
El peinado más adecuado según la derechusma, es este
2
K
35
#2
Verdaderofalso
*
Corea del Norte, Arkansas,… parece que están cortados por el mismo patrón
1
K
35
#5
HeilHynkel
#2
Es una conspiración de los peluqueros para dominar el mundo.
1
K
27
#13
astur365_628eed2f50e0f
Corte de pelo adecuado, uniforme, al mando de todo una capitana del ejercito pero no ye una dictadura eh
1
K
31
#8
capitan__nemo
¿Está cientificamente probado eso de que fortalece la disciplina?
Eso lo harian en las academias militares o escuelas militares.
1
K
27
#11
mcfgdbbn3
*
Yo entiendo que se retirasen a muchos pandilleros de las calles, era urgente.
El peinado es irrelevante, pero me imagino que ya habrán lavado el cerebro de la gente convenientemente para que comulgue con ruedas de molino y lo vuelvan a votar. Ya se encargan de crear publicaciones en redes sociales justificando lo injustificable.
Y encima desde la izquierda a veces hay actitudes en plan "la cárcel está mal, liberemos a los delincuentes", que ya uno no sabe si esos grafitis no son de falsa bandera de la derecha, aunque escuchando a veces a los de Podemos...
#8
: Lo que se busca es fomentar la obediencia ciega.
0
K
12
#10
kastanedowski
No me parece mal que haya sentido comun, se confunde actualmente la libertad con el libertinaje, pero la gente que no lee no sabe la diferencia
0
K
10
#12
Heni
*
#10
1
K
24
#4
sald64059
Está a tantito así de hacerse una estatua gigante , usar uniforme militar y hacerse llamar por un rango militar inventado.
Distopía? Que era eso...?
0
K
9
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
