edición general
3 meneos
35 clics
Soldado en la sombra: sin Alpina no existiría el BMW 3.0 CSL original ni probablemente tampoco BMW M

Soldado en la sombra: sin Alpina no existiría el BMW 3.0 CSL original ni probablemente tampoco BMW M

Este año, BMW M celebró sus 50 años. La división M se fundó en mayo de 1972 con 35 empleados para complementar la gama BMW con modelos especiales

| etiquetas: bmw , alpina
2 1 0 K 34 tecnología
1 comentarios
2 1 0 K 34 tecnología
#1 kreator
Así ya tenemos Alpine, Alpino y Alpina
0 K 10

menéame