Soldado norteamericano de Fort Bragg se enfrenta a múltiples cargos por delitos sexuales con niñas de 12 a 16 años (Eng)

Un soldado de Fort Bragg ha sido acusado de cuatro delitos graves de explotación sexual de una menor.

#2 Suleiman
Ni le ha dado tiempo a huir a Israel?
#3 diablos_maiq
¿Seguro que la instrucción recibida en FORT BRAGG no tuvo nada que ver?
#1 Kuruñes3.0
Y esa la lió jugando en casa, imaginaos este saco de mierda humana en una zona de guerra.
