Soldado de EE. UU. es detenido por intentar filtrar secretos a Rusia

Un soldado del Ejército de Estados Unidos, identificado como Taylor Adam Lee, fue detenido el miércoles por intentar entregar información clasificada al Gobierno de Rusia, relacionada con las capacidades y vulnerabilidades del tanque M1A2 Abrams, el principal vehículo blindado de combate del país. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Lee, de 22 años y originario de El Paso, Texas, está acusado de tratar de transmitir información de defensa nacional a un adversario extranjero a cambio de obtener ciudadanía rusa.