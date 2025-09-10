edición general
Sobredosis de cachopo: cómo un icono asturiano ha sido víctima de su propio éxito

La carne rellena empanada ha desplazado a otros platos tradicionales en los últimos años. Junto a alguna alegría, nos ha dado también unos cuantos disgustos. Ojalá el éxito innegable de la fórmula no nos impida ver que, con el pretexto de la tradición, con frecuencia se nos venden como cachopos cosas difícilmente defendibles. Es contra esas, y contra los excesos de modas más o menos insulsas que acaban haciendo sombra a platos tradicionales más arraigados –y con frecuencia más interesantes–, contra las que me rebelo.

#1 Forestalx
Pues un problema es que en algunos sitios SOLO hay cachopos...
#2 Barriales
#1 hacen unos meses ley la historia del cachorro. Es una vuelta al Cordón Bleu, que un vivo Asturiano adoptó hace unas cuantas décadas.
Nada que ver con la cocina tradicional Asturiana.
UnoYDos #3 UnoYDos *
#1 Si en algunos sitios solo venden cachopos y ese comercio sobrevive es porque es lo que pide la gente. Ergo el problema será solo del que no quiere cachopos. Problema que no es tal, porque tienes otros mil sitios a los que ir. Es lo que tiene la variedad gastronomica. No veo la misma queja de las pollerias, arrocerías, hamburgueserías, kebaps, pizzerias, etc

Esta es la "noticia" de un señor llorando porque a los demas les gustan otras cosas y el prefiere otras, y le molesta que los demas puedan acceder a esas cosas y el supuestamente no porque supuestamente se plato tapa a otros (cosa que dudo).
PasaPollo #5 PasaPollo
#3 A mí me da pena porque la excepcional gastronomía asturiana está quedando reducida a ese plato en el imaginario colectivo. Por lo que me cuentan algunos amigos, no es que hayan aparecido sitios de cachopos, que está bien, sino que sitios de comida tradicional asturiana se han convertido en exclusivamente "cachoperías".

Tendría la misma queja de restaurantes que hubiesen tenido variedad y luego sirviesen sólo pollos, arroces, hamburguesas o pizzas.
themarquesito #8 themarquesito
#5 Comparto plenamente tu opinión: el cachopo está desplazando a un montón de platos de las cartas y del imaginario colectivo.
UnoYDos #10 UnoYDos *
#5 Pues ve a un asturiano en lugar de a una cachopería, que seguro que los hay. Lo dicho, lloros porque hay mas variedad de lo que le gusta a otros que lo que me gusta a mi, pese a que tambien pueda encontrarse.

Si un comercio ha tenido que dejar la comida asturiana en favor unicamente del cachopo sera porque no hay tanto cliente de comida asturiana general y si de cachopos. Consumid mas y no tendran que encarrilar el negocio. Las empresas no cambian de producto para joderte a ti, van a lo…   » ver todo el comentario
PasaPollo #12 PasaPollo
#10 Creo que no me estás entendiendo. Traslado la queja de amigos asturianos de que hay MENOS variedad, no más, porque no es que hayan abierto cachoperías, sino que restaurantes asturianos se están convirtiendo en cachoperías. Punto. Precisamente los que se quejan son los que consumen comida asturiana.

Hablas mucho de lloros y, sin acritud, a quien más veo enfadado en esta noticia es a ti, la verdad...
UnoYDos #14 UnoYDos
#12 "Traslado la queja de amigos asturianos de que hay MENOS variedad" Falso, percepción de un numero reducido sujetos del que se pretende hacer ley. ¿Alguna prueba de esa falta de variedad?

"porque no es que hayan abierto cachoperías, sino que restaurantes asturianos se están convirtiendo en cachoperías" Otra percepción que solo se cumple para ellos. Repito, todos los asturianos que conozco, siguen siendo asturianos. Y no conozco ni una cachopería, ni astuiano reconvertido…   » ver todo el comentario
PasaPollo #15 PasaPollo *
#14 De verdad que no hace falta enfadarse tanto. No estoy discutiendo contigo y no sé por qué te afecta tanto la crítica al cachopo.

Digo lo que me dicen mis amigos asturianos. Sin más. Puede ser cierto o no, y como les creo he dicho que me da pena. No, no tengo estudios científicos al respecto. Si no es así, me alegro.

El "punto" no es un argumentazo, porque no es un argumento. Verás, si quieres ponerte redditor con la lógica formal, un argumento necesita unas preposiciones y una…   » ver todo el comentario
Flogisto #6 Flogisto
#1 Hay hasta franquicia, el Skalop.
UnoYDos #16 UnoYDos
#6 Es una restaurante de escalopes, no explicaitamente de cachopos. Y hacen mas cosas  media
Flogisto #17 Flogisto
#16 Hacen otras cosas al igual que una hamburguesería hace más cosas que hamburguesas, una pizzería otras cosas además de pizzas, un kebab más cosas que kebab...
mono #4 mono
Muy de acuerdo. Asturias es mucho más que el cachopo, y no todos los cachopos son buenos.

Y, esto es solo mi opinión, un buen cachopo está por debajo de una buena milanesa, así que si tengo que tomar bistec empanado, me voy a un sitio de milanesas, y en un asturiano me tomo unas fabes, queso, fiambres, almejas... y decenas de postres, en los que los asturianos sí que son los mejores
skaworld #13 skaworld
#4 Coincido, y es mas, en un acto de hermanamiento en los postres sin precedentes, puedo pasar que a mi filloa la llames frixuelo, porque siempre será mucho mas digno que la afranceses y le llames creppe.
#9 A_S
Cebollas rellenas, pote asturiano, fabada, merluza de pincho, paté de cabracho, escalopines al cabrales, verdinas (fabas verdes) con almejas, pixin (rape)...

Por daros algunas ideas para comer si venís a Asturias
Uda #7 Uda
comida indigesta y poco saludable donde las haya, por cierto.
Macadam #11 Macadam
Me ponga mejor un entrecot por un lado y una tapita de Boffard y unas lonchas de Jabugo o Guijuelo por otro
