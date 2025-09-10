Sobredosis de cachopo: cómo un icono asturiano ha sido víctima de su propio éxito

La carne rellena empanada ha desplazado a otros platos tradicionales en los últimos años. Junto a alguna alegría, nos ha dado también unos cuantos disgustos. Ojalá el éxito innegable de la fórmula no nos impida ver que, con el pretexto de la tradición, con frecuencia se nos venden como cachopos cosas difícilmente defendibles. Es contra esas, y contra los excesos de modas más o menos insulsas que acaban haciendo sombra a platos tradicionales más arraigados –y con frecuencia más interesantes–, contra las que me rebelo.
| etiquetas: cachopo , asturias
Nada que ver con la cocina tradicional Asturiana.
Esta es la "noticia" de un señor llorando porque a los demas les gustan otras cosas y el prefiere otras, y le molesta que los demas puedan acceder a esas cosas y el supuestamente no porque supuestamente se plato tapa a otros (cosa que dudo).
Tendría la misma queja de restaurantes que hubiesen tenido variedad y luego sirviesen sólo pollos, arroces, hamburguesas o pizzas.
Si un comercio ha tenido que dejar la comida asturiana en favor unicamente del cachopo sera porque no hay tanto cliente de comida asturiana general y si de cachopos. Consumid mas y no tendran que encarrilar el negocio. Las empresas no cambian de producto para joderte a ti, van a lo… » ver todo el comentario
Hablas mucho de lloros y, sin acritud, a quien más veo enfadado en esta noticia es a ti, la verdad...
"porque no es que hayan abierto cachoperías, sino que restaurantes asturianos se están convirtiendo en cachoperías" Otra percepción que solo se cumple para ellos. Repito, todos los asturianos que conozco, siguen siendo asturianos. Y no conozco ni una cachopería, ni astuiano reconvertido… » ver todo el comentario
Digo lo que me dicen mis amigos asturianos. Sin más. Puede ser cierto o no, y como les creo he dicho que me da pena. No, no tengo estudios científicos al respecto. Si no es así, me alegro.
El "punto" no es un argumentazo, porque no es un argumento. Verás, si quieres ponerte redditor con la lógica formal, un argumento necesita unas preposiciones y una… » ver todo el comentario
Y, esto es solo mi opinión, un buen cachopo está por debajo de una buena milanesa, así que si tengo que tomar bistec empanado, me voy a un sitio de milanesas, y en un asturiano me tomo unas fabes, queso, fiambres, almejas... y decenas de postres, en los que los asturianos sí que son los mejores
Por daros algunas ideas para comer si venís a Asturias